NordVPN lancia due nuovi strumenti per una navigazione e uno streaming ancora più sicuri

L’azienda di cybersecurity NordVPN amplia la propria offerta di strumenti per la privacy e la protezione online con due nuovi aggiornamenti: l’introduzione di una funzionalità di blocco dei siti per adulti nella suite Threat Protection, ora disponibile sui dispositivi mobili Android e iOS, e di un’app dedicata ai nuovi dispositivi Amazon Fire TV Stick.

NordVPN ha aggiunto il blocco dei siti per adulti alla sua suite Threat Protection, consentendo agli utenti di bloccare automaticamente i siti web per adulti sui dispositivi Android e iOS. La nuova funzionalità utilizza il filtraggio DNS per impedire l'accesso a migliaia di domini per adulti prima che vengano caricati.

La funzionalità Threat Protection di NordVPN protegge già gli utenti bloccando siti web dannosi, pubblicità invasive e tracker online. Il nuovo strumento introduce un ulteriore livello di tutela contro i contenuti indesiderati, mantenendo al contempo tutti i vantaggi di privacy e sicurezza garantiti dalla crittografia VPN.

Gli utenti possono attivare il blocco dei siti per adulti in modo semplice e immediato tramite un interruttore dedicato all’interno dell’app mobile NordVPN.

Filtrando i domini direttamente a livello DNS, il nuovo blocco dei siti per adulti di NordVPN non solo offre una protezione aggiuntiva, ma contribuisce anche a migliorare le prestazioni di navigazione. Gli utenti possono beneficiare di tempi di caricamento più rapidi e di un minore consumo di dati, grazie alla prevenzione del caricamento di contenuti indesiderati.

Inoltre, la funzionalità aiuta a contrastare le minacce informatiche provenienti da domini dannosi che spesso si mascherano da siti per adulti per diffondere malware o realizzare attacchi di phishing.

Parallelamente, NordVPN si prepara a lanciare la sua nuova app VPN per i più recenti dispositivi Amazon Fire TV Stick, che utilizzano il sistema operativo Vega, basato su Linux. In qualità di uno dei primi provider VPN disponibili sulla nuova piattaforma, l’obiettivo di NordVPN è quello di garantire agli utenti la possibilità di proteggere la propria privacy durante lo streaming fin dal primo utilizzo. Questo lancio assume particolare rilevanza in un momento in cui il nuovo Fire TV Stick di Amazon promette di contrastare le app IPTV non autorizzate.

Sebbene i nuovi dispositivi Amazon Fire TV Stick siano già in fase di spedizione ai clienti, la funzionalità VPN diventerà disponibile con un prossimo aggiornamento software rilasciato da Amazon. Una volta distribuito l’aggiornamento, gli utenti potranno scaricare immediatamente l’app NordVPN dall’Amazon App Store.