Sandisk e Crayola collaborano alla linea di coloratissime unità flash SANDISK Crayola USB-C

Colori vivaci, design a forma di pastello e fino a 256GB1 di spazio per un nuovo modo divertente e pratico di organizzare compiti, progetti artistici e molto altro.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 28/10/2025

Digital Life

Sandisk e Crayola annunciano una partnership per il lancio della SANDISK Crayola USB-C Flash Drive, la prima chiavetta USB con licenza ufficiale Crayola, disponibile da oggi. Insegnanti, genitori e studenti conoscono bene la quantità di compiti e disegni da gestire. Ora possono archiviare progetti creativi, compiti, foto, giochi e molto altro in una chiavetta a forma di pastello – perfetta per fare spazio a nuova creatività.

Queste coloratissime chiavette USB-C celebrano l’iconico marchio Crayola, amato dagli artisti di tutte le età da oltre un secolo. Dal design a forma di pastello all’inconfondibile confezione ispirata alla classica scatola Crayola, SANDISK Crayola USB-C Flash Drive unisce ricordo, creatività e funzionalità. È disponibile in una gamma di colori vivaci – Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime e Vivid Violet – rendendola un accessorio divertente e da collezione per tutti i fan Crayola.

All’estetica, SANDISK Crayola USB-C Flash Drive unisce anchela semplicità d’uso. Una volta collegata al computer, compare un’icona Crayola distintiva nell’app “File”, che aiuta a identificare subito la chiavetta. Con l’app SANDISK Memory Zone 2, i file possono essere salvati, organizzati e trasferiti tra tablet USB-C, computer e altri dispositivi, mantenendo progetti, compiti e ricordi digitali sempre al sicuro e facilmente condivisibili.

Le caratteristiche principali:

  • Quattro colori vivaci: disponibile in Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime e Vivid Violet. In Nord America, la versione Vivid Violet sarà distribuita in esclusiva da Walmart fino a gennaio 2026.

  • Spazio per l’immaginazione: fino a 256 GB per salvare lavori artistici, foto di famiglia o nuovi progetti.

  • Condivisione multi-dispositivo: trasferisci facilmente file tra tablet, computer e altri dispositivi USB-C.

  • Backup e gestione semplificati: grazie all’app SANDISK Memory Zone2, è possibile organizzare, salvare e trasferire file su Windows, Mac e tablet, evitando di perdere lavori importanti.

  • Creatività senza limiti: con l’acquisto, gli utenti ricevono 3 mesi di abbonamento gratuito all’app Crayola Create & Play e ai Thinking Sheets – attività interattive pensate per stimolare creatività, fiducia e autoespressione.3

La SANDISK Crayola USB-C Flash Drive è disponibile per l’acquisto su shop.sandisk.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, nei tagli da 64 GB¹ (€ 21,99), 128 GB¹ (€ 29,99) e 256 GB (€ 39,99).



