Rete fantasma di YouTube: 3.000 video dannosi che diffondevano malware

Check Point Research ha scoperto la rete fantasma di YouTube, un'operazione su larga scala di distribuzione di malware che utilizzava account YouTube falsi e compromessi per distribuire infostealer come Rhadamanthys e Lumma.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 29/10/2025