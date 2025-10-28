▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Rete fantasma di YouTube: 3.000 video dannosi che diffondevano malware

Check Point Research ha scoperto la rete fantasma di YouTube, un'operazione su larga scala di distribuzione di malware che utilizzava account YouTube falsi e compromessi per distribuire infostealer come Rhadamanthys e Lumma.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 29/10/2025

Digital Life

Check Point Research ha scoperto una rete su larga scala nascosta in uno degli spazi più affidabili di Internet: YouTube. Quelli che sembravano innocuitutorial e demodi softwaresi sono rivelati una sofisticata rete di distribuzione di malwarenota comeYouTube Ghost Network.

L'operazione utilizzava account YouTube compromessi e falsi perdiffondere infostealercome Rhadamanthys e Lumma, spesso camuffati da software crackato o cheat per giochi.

Dopo un'indagine durata mesi, Check Point Research ha segnalato a Google oltre 3.000 video malevoli, portando alla loro rimozione e interrompendo un importante canale di distribuzione di malware.

IlGhost Networknon è una raccolta casuale di upload fraudolenti, ma un sistema coordinato di account falsi o dirottati progettato per apparire affidabile. 

Ogni tipo di account svolge un ruolo distinto:

  • Gliaccount videocaricano video in stile tutorial che includono link per scaricare file malevoli.
  • Ipost accountpubblicano post nella community contenenti password e link aggiornati.
  • Gliaccount di interazionepubblicano commenti positivi e like per far sembrare sicuri i video malevoli. 

Questa struttura modulare consente all'operazione di espandersi rapidamente e sopravvivere ai ban degli account, rendendo le rimozioni più complesse e continue.

Come esche sono stati utilizzati software gratuiti o crackati come Adobe Photoshop, FL Studio e Microsoft Office, oppure hack di giochi come Roblox.

Alle vittime veniva chiesto di:

  • Scaricare un archivio ospitato su Dropbox, Google Drive o MediaFire.
  • Disattivare temporaneamente Windows Defender.
  • Estrarre e installare quello che veniva descritto come software legittimo, ma che in realtà era malware.

Una volta eseguiti, questi infostealer sottraevano credenziali, portafogli di criptovalute e dati di sistema per inviarli a server di comando e controllo che spesso cambiavano ogni pochi giorni per eludere il rilevamento.

Grazie alla collaborazione diretta con Google, Check Point Research ha facilitato la rimozione di oltre 3.000 video malevoli, interrompendo uno dei metodi di distribuzione di malware più scalabili osservati finora su YouTube.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Con webOS di LG il cinema arriva direttamente a...
Digital Life
Sandisk e Crayola collaborano alla linea di...
Digital Life
Kaspersky: attenzione a “Maverick”, il trojan...
Digital Life
Bookbot anche in Italia: in fase di test, già...
Digital Life
Kaspersky scopre PassiveNeuron, campagna di...
Digital Life
NordVPN lancia due nuovi strumenti per una...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.