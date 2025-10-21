ZTE: ricavi superiori a 12,17 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025

ZTE ha annunciato di aver registrato ricavi per 100,52 miliardi di RMB (≃12,17 miliardi di euro) nei primi nove mesi del 2025, segnando un incremento dell’11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel periodo in esame l’utile netto attribuibile ai titolari di azioni ordinarie della società quotata ha raggiunto 5,32 miliardi di RMB (≃644 milioni di euro), mentre l’utile netto dopo elementi straordinari attribuibile agli stessi azionisti è stato di 3,88 miliardi di RMB (≃469 milioni di euro).

Nei primi tre trimestri, il segmento Carrier Networks di ZTE ha registrato una pressione a causa del rallentamento degli investimenti nelle infrastrutture di telecomunicazione domestiche, mentre i mercati internazionali hanno continuato a mostrare una crescita solida. Il segmento government-enterprise ha mantenuto un forte slancio, con ricavi in aumento del 130% su base annua, mentre il business consumer ha registrato una crescita stabile.

In qualità di attore chiave nell’infrastruttura dell’economia digitale, ZTE conferma il proprio impegno nella strategia “Connectivity + Computing”, accelerando la realizzazione e l’aggiornamento delle infrastrutture AI per costruire una solida base digitale e intelligente a supporto di industrie e comunità. L’azienda continua a sviluppare tecnologie fondamentali in quattro domini chiave-Reti, Calcolo, Casa e Dispositivi Personali-costruendo capacità tecnologiche full-stack per soddisfare esigenze diversificate.

Nei primi nove mesi, i ricavi provenienti dalle attività legate al computing sono cresciuti del 180% su base annua, rappresentando il 25% del fatturato totale. All’interno di questo segmento, i ricavi derivanti da server e storage sono aumentati del 250%, mentre quelli dalle soluzioni per data center hanno registrato una crescita del 120%. I ricavi dei segmenti Casa e Dispositivi Personali hanno continuato a crescere, contribuendo complessivamente al 25% del fatturato totale.

Nonostante il rallentamento degli investimenti domestici nel 5G, ZTE resta focalizzata sull’avanzamento della profonda integrazione tra AI e tecnologie ICT di base, sul potenziamento della competitività delle reti, sull’espansione delle infrastrutture di calcolo per soddisfare la crescente domanda guidata dall’AI e sull’accelerazione dell’aggiornamento dei dispositivi edge abilitati all’AI, costruendo così nuovi motori di crescita sostenibili.

Sebbene l’evoluzione del mix di ricavi abbia esercitato pressione sui margini lordi nel breve periodo, questo riflette la transizione strategica dell’azienda verso un portafoglio più diversificato e orientato al futuro. In questo percorso, ZTE continua a rafforzare il proprio impegno nell’innovazione, destinando17,81 miliardi di RMB (≃2,16 miliardi di euro), circa il18% dei ricavi, allaR&Sdurante il periodo, consolidando la resilienza a lungo termine e la capacità di generare valore.

Nel settore delle Reti, ZTE considera l’intelligenza artificiale come il motore principale per abilitare una connettività più veloce, intelligente e convergente. Grazie a innovazioni come la suite di soluzioni AIR e le reti 10G all-optical basate su AI, l’azienda continua a potenziare il livello di intelligenza e integrazione delle proprie infrastrutture di rete, consentendo all’intelligenza artificiale di raggiungere ogni scenario applicativo con maggiore velocità, flessibilità e affidabilità.

Parallelamente, ZTE sta portando avanti lo sviluppo di tecnologie di frontiera come le reti integrate spazio-aria-terra, le soluzioni di comunicazione e rilevamento integrate e l’IoT passivo. L’azienda ha conseguito importanti risultati commerciali nel 5G Advanced (5G-A) e continua a guidare l’evoluzione verso il 6G.

Ad oggi, ZTE si posiziona al secondo posto a livello globale per le spedizioni di stazioni base 5G e core network 5G, detiene la seconda quota di mercato mondiale nei prodotti per reti fisse e mantiene posizioni di leadership nei settori 5G RAN, core network 5G, accesso in fibra e trasporto ottico. Guidata da una visione di innovazione a lungo termine, ZTE collabora con partner globali per costruire un futuro digitale più veloce, intelligente e affidabile.

Nel settore Computing, i servizi di intelligent computing di ZTE supportano le operazioni core di importanti aziende nei settori internet, finanziario ed energetico in Cina, mentre a livello internazionale l’azienda sta realizzando implementazioni commerciali su larga scala grazie al rafforzamento delle partnership locali.

La AiCube All-in-One, progettata appositamente per applicazioni industriali, ha generato valore concreto in settori diversi come istruzione, sanità, automotive, acciaio, energia, gestione delle acque e finanza.

La soluzione open-source Co-Sight Super Agent 2.0 offre alle imprese un sistema di agenti intelligenti efficiente, sicuro e di facile implementazione, consentendo uno sviluppo rapido delle applicazioni AI basato su pipeline. Il sistema è stato riconosciuto come tra i migliori nella prova di riferimento autorevole GAIA.

Le soluzioni per data center di ZTE continuano a supportare i principali progetti hub nazionali in Cina, espandendo al contempo la presenza in mercati emergenti come America Latina, Nord Africa e Asia centrale. L’azienda è impegnata a trasformare la capacità di calcolo in un motore affidabile di produttività, affinché ogni innovazione contribuisca in modo costante a un mondo più sostenibile e intelligente.