Black Friday 2025: oltre 7 italiani su 10 acquistano i regali di Natale

Nato negli Stati Uniti, oggi il Black Friday rappresenta un’occasione di shopping consolidata anche in Italia, con milioni di consumatori pronti ad andare a caccia delle migliori offerte e promozioni. E se una volta era considerata un’ottima occasione per acquistare il proprio prodotto tech preferito, oggi la situazione è cambiata: il 69% degli italiani, infatti, ammette di sfruttare il Black Friday per acquistare vari prodotti di uso quotidiano o che, spesso, non sono indispensabili nell’immediato. Ma non solo: più del 70% degli italiani sfrutterà questo periodo per anticipare l’acquisto dei regali di Natale. È quanto emerge dall’indagine condotta dall’Osservatorio Shopping DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro.

Tra le categorie che saranno più ricercate dai consumatori per il Black Friday 2025, spiccano l’abbigliamento (59%), seguito dagli elettrodomestici (46%) e dai beni alimentari (42%). Di questi segmenti, i prodotti più ricercati sono latte, caffè, olio extravergine di oliva, asciugatrice e lavatrice. Chiudono la graduatoria i prodotti tech e beauty, entrambi al 23%: smartphone, smart tv, tinte per capelli, rasoi e asciugacapelli.

Il negozio fisico rimarrà il canale di acquisto privilegiato per il 37% degli italiani. Il 41% invece alternerà online e offline, mentre solo il 13% sceglierà esclusivamente di fare acquisti in rete.

Per quanto riguarda il budget, infine, dall’indagine emerge che il 52% degli italiani non ha stabilito un importo preciso e orienterà i propri acquisti in base alle promozioni disponibili. Tuttavia, la pianificazione degli acquisti rimarrà un fattore importante per oltre 1 consumatore su 3 (36%), che utilizzerà le piattaforme online per navigare tra le offerte presenti (58%), confrontare agilmente i prezzi (32%) e reperire tutte le informazioni sui prodotti (23%).