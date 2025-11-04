▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ArtMajeur reinventa l’acquisto delle opere d’arte grazie all'AI

Offrendo un’esperienza semplice e intuitiva, ArtMajeur si afferma come app e piattaforma di riferimento della nuova era per l’acquisto di opere d’arte.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 06/11/2025

Digital Life

ArtMajeur si fa ancora più innovativa per soddisfare le esigenze di collezionisti, artisti e di tutti gli amanti dell’arte, ampliando le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale e creando un’app mobile di nuova generazione. Così facendo il mercato dell’arte diventa più accessibile e attrae le nuove generazioni connesse (Millennials, Gen Z, ecc.), aperte alle infinite possibilità offerte dall’IA. Il più vasto catalogo al mondo (3,9 milioni di opere create da oltre 140.000 artisti con oltre 1.100 gallerie provenienti da 80 paesi diversi) è ora davvero a portata di smartphone per tutti.

L’intelligenza artificiale consente così al sito ArtMajeur.com e alla sua app (disponibile su App Store e Google Play) di trasformare l’acquisizione di opere d’arte in un’esperienza naturale, facile e sicura come lo shopping quotidiano, ma arricchita dalla profondità, dalla sorpresa e dall’emozione che solo l’arte è in grado di offrire.

ArtMajeur offre uno strumento intuitivo e naturale che consente una ricerca “semplice, intelligente, infinita”. Compilando un unico campo è possibile trovare un nome, uno stile o un’idea o descrivere i propri gusti e desideri, prima di avviare un dialogo con Iris, la guida IA di ArtMajeur. Iris proporrà quindi una risposta su misura e le opere più adatte, attingendole dal catalogo più vasto del mondo e comprensivo di ogni tipo di stili, generi e fasce di prezzo. 



