Trimestrale Apple: i servizi fanno segnare nuovi record assoluti

Apple ha presentato i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2025, che si è concluso il 27 settembre 2025. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 102,5 miliardi di dollari, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. L’utile per azione diluita è stato pari a 1,85 dollari, con un incremento del 13% anno su anno su base normalizzata.

“Apple è orgogliosa di annunciare un nuovo record di fatturato per il trimestre di settembre, pari a 102,5 miliardi di dollari, che include un nuovo record di fatturato iPhone per il trimestre di settembre e un record assoluto nei servizi”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “In settembre abbiamo annunciato la nostra linea iPhone migliore di sempre, con iPhone 17, iPhone 17 Pro e Pro Max, e iPhone Air. Abbiamo anche lanciato i fantastici AirPods Pro 3 e la nuova linea Apple Watch. Siamo entusiasti di entrare nella stagione delle festività con la nostra linea di prodotti più straordinaria di sempre che include anche i nuovi MacBook Pro e iPad Pro con la potenza del chip M5.”

“I risultati trimestrali di settembre concludono un anno fiscale da record, con un fatturato di 416 miliardi di dollari, e una crescita a due cifre dell’utile per azione”, ha spiegato Kevan Parekh, CFO di Apple. “E grazie a livelli molto elevati di soddisfazione e fedeltà dei clienti, la nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un nuovo massimo storico per tutte le categorie di prodotto e in tutti i segmenti geografici.”