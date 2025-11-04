▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Vita Health lancia il Medico in App, assistenza sanitaria gratuita 24/7

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, inclusi weekend e festivi, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 10/11/2025

Digital Life

Vita Health– startup italiana nel settore health tech – amplia il proprio ecosistema di professionisti introducendo la figura delMedico, un servizio gratuito che offre agli utenti e alle loro famiglie un supporto medico qualificato e sempre accessibile, direttamente all’interno dell’app.

A partire da settembre 2025, il medico è entrato ufficialmente a far parte del team Vita Health, affiancandosi a nutrizionisti e personal trainer, completando così un’offerta di benessere integrata a 360 gradi, in cui gli utenti possono già beneficiare dei servizi già disponibili, come di piani alimentari su misura, allenamenti personalizzati in base ai propri obiettivi, contenuti educativi su salute e benessere e supporto continuo da parte degli esperti via chat o video.

Il servizio è disponibile24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, inclusi weekend e festivi, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente, e nasce dall’ascolto dei bisogni della community e dall’impegno costante di Vita Health nel rendere la salute più accessibile, semplice e immediata. Attraverso l’app, l’utente può inviare una richiesta specifica al centralino, che viene subito presa in carico da un’équipe medica specializzata. Dopo un primo triage, entro due ore un medico qualificato ricontatta direttamente la persona per gestire il caso e fornire indicazioni mirate.

 



