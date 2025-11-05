Apple: la traduzione in tempo reale sugli AirPods arriva nell’UE

Dal mese prossimo, la traduzione in tempo reale sugli AirPods sarà disponibile anche nell’Unione Europea, così sarà più facile conversare faccia a faccia con chi parla una lingua diversa.

La traduzione in tempo reale sugli AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore permette di conversare faccia a faccia in determinate lingue.Questa comoda esperienza hands-free, resa possibile da Apple Intelligence e dall’avanzato audio computazionale, consente alle persone di comunicare facilmente quando si viaggia verso nuove destinazioni, si collabora al lavoro o in classe, o semplicemente si parla con una persona cara.2La traduzione in tempo reale sugli AirPods aiuta a comprendere le persone che parlano una lingua diversa dalla propria e a conversare con loro in modo semplice e naturale.

Se entrambe le persone indossano un paio di AirPods con la funzione abilitata sul proprio iPhone, la traduzione in tempo reale offre un’esperienza ottimale. La cancellazione attiva del rumore contribuisce ad abbassare il volume della voce dell'altra persona che parla, così è più facile concentrarsi sulla traduzione e la conversazione risulta più naturale. Per conversazioni con persone che non utilizzano gli AirPods, gli utenti possono semplicemente visualizzare la traduzione in tempo reale nella lingua del proprio interlocutore sul proprio iPhone.

La traduzione in tempo reale è anche integrata in Messaggi, FaceTime e Telefono,semplificando le interazioni in lingue diverse tra gli utenti, sia via messaggio sia a voce. Resa possibile da Apple Intelligence, la funzione fornisce una traduzione in tempo reale proteggendo allo stesso tempo la privacy dell’utente, perché l’elaborazione avviene sul dispositivo.

La traduzione in tempo reale sugli AirPods è disponibile in cinese (mandarino semplificato e tradizionale), coreano, francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco su AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore abbinati ad un iPhone compatibile con Apple Intelligence con l’ultima versione del software.

La disponibilità della traduzione in tempo reale sugli AirPods è stata posticipata per gli utenti dell’Unione Europea per via di ulteriori interventi tecnici necessari per conformarsi ai requisiti previsti dal Digital Markets Act.