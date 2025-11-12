Sony Virtual Production Studio, nuovo centro d’eccellenza per la creatività digitale a Norwich (UK)

A Norwich è stato inaugurato un nuovo Virtual Production Studio all'avanguardia, frutto della collaborazione tra la Norwich University of the Arts e Sony.

Lo studio sarà la prima struttura educativa e commerciale di questo tipo nel Regno Unito a disporre non solo dei pannelli Sony VERONA per la produzione virtuale, ma anche di una telecamera Sony VENICE per catturare contenuti e molto altro ancora.

Lo studio di produzione virtuale pone Norwich all'avanguardia nella narrazione digitale e nella realizzazione di film di nuova generazione nel Regno Unito. Offre a creatori e artisti la possibilità di esibirsi davanti allo schermo LED di Sony, fornendo sfondi immersivi in tempo reale.

Questi set digitali possono trasportare attori e pubblico in qualsiasi luogo immaginabile e sono ampiamente utilizzati nei principali blockbuster e nelle produzioni giornalistiche. Con una larghezza di nove metri e un'altezza di quattro metri, il volume LED utilizza 6,7 milioni di pixel per offrire immagini nitide e cinematografiche che sembrano realistiche sia dal vivo che davanti alla telecamera.

Lo studio si trova accanto all’Immersive Visualisation and Simulation Lab dell'Università, finanziato dall'Arts and Humanities Research Council. Lo studio combinato costituisce un nuovo centro per la creatività digitale e sarà utilizzato dagli studenti di cinema, animazione, giochi ed effetti visivi, nonché per scopi commerciali, poiché i registi potranno affittare lo spazio per i propri progetti.

I futuri studenti avranno l'opportunità di esplorare la nuova struttura durante gli open day dell'Università, che metteranno in evidenza le entusiasmanti opportunità che lo spazio offre per l'apprendimento, la collaborazione e l'innovazione. Le principali società di produzione e studi locali hanno già espresso il loro interesse ad utilizzare le nuove strutture per scopi commerciali.

La natura collaborativa del progetto ha anche permesso all'università di collaborare con gli specialisti di motion capture Target 3D, che hanno fornito un avanzato sistema di tracciamento delle telecamere basato su Optitrack. La loro competenza nell'integrazione dei sistemi garantisce un'interazione perfetta tra tutte le tecnologie presenti nello studio.