La Major League Soccer arriverà su Apple TV nel 2026

Major League Soccer (MLS) e Apple hanno annunciato che, a partire dal 2026, chi ha un abbonamento a Apple TV potrà guardare in streaming tutte le partite della MLS senza costi aggiuntivi.

Dalla prossima stagione, tifosi e tifose potranno seguire ogni partita della stagione regolare, il campionato annuale Leagues Cup, l’MLS All-Star Game, la Campeones Cup, i playoff dell’Audi MLS Cup e molto altro, tutto incluso nel loro abbonamento a Apple TV.1L’abbonamento MLS Season Pass sull’app Apple TV terminerà alla fine della stagione 2025.

Il prossimo capitolo della partnership fra Apple e MLS sarà all’insegna dell’entusiasmo delle tre stagioni precedenti e continuerà a proporre partite MLS, approfondimenti e contenuti on-demand in oltre 100 Paesi e territori, permettendo alle tifoserie di seguire ogni partita MLS da un unico posto, senza oscuramenti. Questa evoluzione semplifica ulteriormente l’accesso alla MLS in un momento di grande popolarità per il calcio nel Nord America, aumentando anche l’entusiasmo per i Mondiali FIFA 2026.

È un cambiamento che migliorerà il servizio per i tifosi e le tifose, offrendo la MLS insieme agli apprezzati film, documentari e serie originali di Apple TV, al doppio appuntamento settimanale “Friday Night Baseball”, alle gare di Formula 1 negli Stati Uniti e molto altro. Come parte della transizione, l’abbonamento a Apple TV verrà incluso con i pacchetti di biglietti per l’intera stagione 2026 dei club MLS. Oltre a seguire ogni partita in diretta, chi ha un abbonamento a Apple TV potrà anche accedere a programmi di approfondimento in studio e a una vasta gamma di contenuti gratuiti on-demand.

Quest’anno la Major League Soccer è alla sua trentesima stagione, il che sottolinea la continua espansione e la crescita sostenuta della lega. L’ottimo riscontro in termini di pubblico, partecipazione e seguito sulle piattaforme digitali e social dimostra la solida presenza della MLS nel Nord America e non solo. Supportata dall’affetto delle tifoserie e dall’attrattiva internazionale di star come Lionel Messi e Son Heung-Min, la lega sta approfondendo il legame con la sua fanbase e consolidando la sua posizione come marchio sportivo nello scenario mondiale.