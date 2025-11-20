Apple: ecco i finalisti degli App Store Award 2025

Apple ha annunciato i 45 finalisti degli App Store Award di quest’anno, premiando le migliori app e i migliori giochi in 12 diverse categorie per aver creato esperienze eccezionali che ispirano a fare di più, reinventare i propri flussi di lavoro quotidiani e superare i confini della creatività. Ogni anno, gli App Store Award celebrano sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo le cui app migliorano la vita delle persone e rappresentano il meglio in termini di innovazione tecnica, esperienza utente e design. Nelle prossime settimane saranno annunciati i vincitori e le vincitrici degli App Store Award, selezionati all’interno dello straordinario gruppo di finalisti di quest’anno.

App finaliste nella categoria “App iPhone dell’anno”