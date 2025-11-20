OpenAI lancia un nuovo modello in Codex: GPT-5.1-Codex-Max

OpenAI ha annunciato il lancio di un nuovo modello in Codex, denominato GPT-5.1-Codex-Max. Si tratta del nuovo modello all’avanguardia di coding agentico di OpenAI, progettato per attività complesse e di lunga durata di software engineering, e diventerà il nuovo modello predefinito su tutte le interfacce Codex. GPT-5.1-Codex-Max rappresenta lo stato dell’arte in SWE-Bench Verified e nei test di OpenAI, dove è stato osservato che riesce a eseguire attività per più di 24 ore.

Ecco le caratteristiche principali:

1. È progettato per lavori lunghi e complessi.

È il primo modello addestrato in maniera nativa per operare su molteplici finestre di contesto attraverso un processo chiamato compaction, che gli consente di lavorare in modo coerente su milioni di token in una singola attività e per diverse ore consecutive.

2. Offre miglioramenti significativi in termini di efficienza e velocità dei token.

Quando il modello esegue delle attività sulla valutazione SWE-Bench Verified, GPT-5.1-Codex-Max raggiunge le stesse prestazioni del modello precedente, GPT-5.1-Codex, utilizzando però il 30% in meno di token di ragionamento. Questo si traduce in un reale risparmio per gli sviluppatori, oltre a essere dal 27% al 42% più veloce nei reali compiti di programmazione.

3. Prestazioni ai massimi livelli nelle valutazioni di coding all’avanguardia.

Il modello ottiene risultati eccellenti nei test impiegati dagli esperti per misurare la capacità di un’IA di programmare: tra le altre valutazioni, GPT-5.1-Codex-Max stabilisce un nuovo standard (SOTA) con il 77,9% in SWE-Bench Verified. È anche il primo modello che OpenAI ha addestrato per operare in maniera efficace negli ambienti Windows, con attività di training che lo rendono un collaboratore migliore in Codex CLI.

4. Migliori prestazioni a lungo termine in termini di sicurezza e cybersecurity.

GPT-5.1-Codex-Max è il modello di cybersecurity più avanzato sviluppato da OpenAI fino ad ora, e rimane al di sotto del livello “Alto” di capacità secondo il Preparedness Framework di OpenAI. OpenAI sta introducendo protezioni potenziate, sandboxing sicuro e supporto per i team di cybersecurity attraverso programmi come Aardvark.

GPT-5.1-Codex-Max è disponibile da in Codex per gli utenti ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu ed Enterprise; a breve sarà disponibile anche l’accesso tramite API. Il modello sostituisce GPT-5.1-Codex come modello consigliato per attività di coding agentico in Codex e ambienti simili.