OpenAI rende disponibile shopping research in ChatGPT

Shopping research è ora integrato anche in ChatGPT Pulse (disponibile per gli utenti Pro), dove può suggerire proattivamente guide per l’acquisto personalizzate e basate sulle conversazioni precedenti.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 25/11/2025
OpenAI ha presentato shopping research, una nuova esperienza in ChatGPT che aiuta gli utenti a trovare i prodotti giusti facendo la ricerca al posto loro. Invece di consultare decine di siti, basterà descrivere ciò che si sta cercando e shopping research creerà una guida per l’acquisto accurata e personalizzata.
I punti salienti di shopping research:
Shopping research è ora integrato anche in ChatGPT Pulse (disponibile per gli utenti Pro), dove può suggerire proattivamente guide per l’acquisto personalizzate e basate sulle conversazioni precedenti.
Se un utente desidera effettuare un acquisto, può cliccare per accedere al sito del rivenditore. In futuro, sarà possibile acquistare direttamente tramite Instant Checkout da venditori autorizzati.