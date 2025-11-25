Black Friday 2025: l’AI è nel carrello, ma la fiducia resta umana

Il Black Friday 2025 sarà più digitale che mai. Secondo una ricerca di Trustpilot, la più grande piattaforma indipendente di feedback dei consumatori al mondo, il 36% degli italiani ha già utilizzato strumenti di intelligenza artificiale, come chatbot o comparatori intelligenti, per analizzare prezzi e offerte, e tra i 18-24enni la percentuale sale al 40%.

Non si tratta più soltanto di trovare lo sconto migliore: gli italiani, e in particolare i più giovani, utilizzano sempre più recensioni, social media e tecnologie AI per confrontare, verificare e scegliere in modo più informato. Il 43% dichiara di scoprire le migliori offerte proprio consultando recensioni online, percentuale che si alza al 51% tra i più giovani. I social media e le community digitali (citati dal 39% dei 18-24enni) e le pubblicità dei brand (51%) restano canali chiave per scoprire promozioni, ma sempre più spesso vengono incrociati con valutazioni e opinioni di altri utenti. Il risultato è un comportamento ibrido, dove la tecnologia accelera la ricerca, ma la fiducia si costruisce ancora sulle esperienze condivise.

Il budget cresce, ma conta anche il valore

Cresce la propensione a spendere di più: il 45% dei 18-24enni prevede di investire più dello scorso anno, contro una media nazionale del 25%.

La percezione del “vero affare” può essere frutto di sensibilità diverse. Per la maggioranza degli italiani (77%), le offerte davvero vantaggiose sono quelle con sconti compresi tra il 21% e il 50%, mentre quasi 1 su 3 ritiene interessanti promozioni più sostanziose, tra il 51% e il 70%, soprattutto tra i più giovani. Gli italiani apprezzano, anche se in misura minore, formule come “prendi 2, paghi 1” (15%), oppure l’aggiunta di omaggi (11%) e cashback o buoni per acquisti futuri (9%), considerate un segnale di valore e fiducia da parte dei brand.

“Dupe economy”: il prezzo conta, ma la fiducia di più

Il fenomeno dei dupe – alternative economiche a prodotti di brand più noti – è ormai parte integrante dello shopping di fine anno. Il 60% degli italiani dichiara di acquistare questi prodotti solo se supportati da recensioni positive, e 1 su 7 lo fa regolarmente. Un comportamento che conferma come la reputazione e la fiducia restino determinanti anche quando la convenienza è l’obiettivo principale.

“Il Black Friday 2025 mostra una trasformazione nel modo di fare acquisti,” commenta Nicoletta Besio, General Manager di Trustpilot Italia. “I consumatori, soprattutto i più giovani, combinano recensioni, community online e strumenti di intelligenza artificiale per confrontare, scegliere e condividere. È la prova che la fiducia oggi si costruisce anche con la tecnologia. In questo contesto, Trustpilot continua a essere il punto d’incontro tra consumatori e brand, promuovendo trasparenza e autenticità anche nel periodo più competitivo dell’anno”.

Osservatorio Trustpilot: più conversazioni online e focus su prezzo e servizio

Anche in questo caso, i dati di Trustpilot confermano la crescente attenzione dei consumatori nel periodo del Black Friday. Tra novembre e dicembre 2024, il numero di recensioni pubblicate sulla piattaforma è aumentato del 23% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le conversazioni online si concentrano soprattutto su servizio di consegna (12%), qualità dei prodotti (12%), servizio clienti (9%), prezzo (8%), ordini (8%) e qualità percepita (7%).

Le metriche di visibilità della piattaforma mostrano lo stesso andamento: in Italia, tra il periodo natalizio e le settimane successive, le search impression sono cresciute complessivamente del 32% rispetto al 2023, mentre i visitatori sono aumentati di circa il 12%. Dati che confermano come gli italiani si affidino sempre di più a Trustpilot per orientarsi tra offerte, recensioni e decisioni di acquisto, anche nelle fasi successive al Black Friday.