Black Friday e stagione degli acquisti sono arrivati, Mastercard: attenzione alle truffe online

L’inizio della stagione delle feste è il momento perfetto per andare online a caccia di regali e offerte, ma anche i più esperti possono cadere in trappola: durante le festività, il 78% degli italiani acquista da siti non familiari e solo la metà effettua verifiche accurate prima di comprare.
Secondo una nuova ricerca di Mastercard sullasicurezza degli acquisti online, il 77% dei consumatori italiani ha sperimentato almeno un tentativo di truffa nell’ultimo anno: un promemoria per vivere lo shopping di stagione con leggerezza, ma anche con le giuste accortezze. Se da un lato lo shopping online risulta conveniente sotto molti aspetti, dall’altro offre ai truffatori l’occasione di ingannare i consumatori con siti falsi e acquisti che, purtroppo, non arriveranno mai.
Gli italiani si dicono sempre più preoccupati per la crescente sofisticazione delle minacce informatiche e segnalano chele frodi nelle transazioni stanno diventando sempre più difficili da individuare (64%),soprattutto durante le festività. Tuttavia, la pressione di trovare in fretta il regalo giusto porta spesso a scelte rischiose. Il37% degli italiani dichiara infatti di aver subìto perdite economiche per truffe legate agli acquisti online nel periodo di festività, e Millennials e Gen Z emergono come le generazioni meno prudenti.
Durante questo periodo, inoltre,il 78% degli italiani dichiara di acquistare da siti non familiari e solola metà effettua accurate verifiche prima di procedere all’acquisto, con 1 italiano su 4 che ammette di farne poche (14%) o addirittura nessuna (14%).
Ma i segnali di fiducia contano. Gli acquirenti abbandonano in fretta i siti che non percepiscono sicuri: il 37% evita quelli che non presentano indicazioni di pagamentosicure e quasiun terzo (27%) decide di non acquistare se le opzioni di pagamento sono limitate. I consumatori più senior sono particolarmente attenti al tema: per la maggior parte di loro, questi elementi sono sufficienti per lasciare il sito durante le festività.
I principali campanelli d’allarme per gli italianiquando fanno acquisti online sono: prezzi troppo belli per essere veri (44%), errori di ortografia o grammatica sul sito (42%), assenza di recensioni o valutazioni di altri utenti (41%), mancanza di una chiara policy di reso/rimborso (39%), richieste di dati personali non necessari (38%) e siti dall’aspetto poco professionale o mal progettati (32%).
In vista delle festività, eccouna lista di consigliMastercard per guidare i consumatori negli acquisti online sicuri:
Analizzando miliardi di transazioni in tempo reale,Mastercard ha bloccato frodi dal valore di 50 miliardi di dollari negli ultimi tre anni, monitora ogni giorno32 milioni di eventi di rischio e sfrutta l’IA generativa per individuare le carte compromesse con il doppio della rapidità.