Saldi invernali: continua a crescere lo shopping online, attenzione alle truffe

Secondo i dati della banca online N26, le transazioni online sono aumentate del +8,4% rispetto al 2024.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 13/01/2026
Effettuare acquisti online è ormai diventata parte integrante della vita quotidiana di molti. Sempre più persone, infatti, stanno scoprendo la comodità di cercare, comprare e ricevere i loro prodotti preferiti direttamente a casa.
Secondo un’analisi su dati anonimi relativa alle transazioni dei clienti della banca online N26, verso la fine del 2025,il numero di acquisti online è cresciuto dell’8,4% rispetto all’anno precedente.La crescita su base annua evidenzia un trend positivo e costante dell’e-commerce, mentre i consumatori si preparano alla stagione dei saldi invernali 2025/2026. Se da un lato questo andamento sottolinea il ruolo sempre più centrale dello shopping online, dall'altro mostra anche come un numero crescente di utenti sia esposto al rischio di frodi e truffe digitali, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza come quello dei saldi.
Tra le frodi più diffuse, il “Subscription Trap”, evoluzione dei tradizionali SMS o e-mail di finta consegna. Questi scam inducono la vittima a pagare una piccola somma di denaro per “sbloccare” la consegna del pacco, attivando in realtà abbonamenti nascosi. Sempre più frequente anche il fenomeno degliInstant Shop: e-commerce fittizi creati grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale che compaiono rapidamente, con false recensioni e immagini realistiche di prodotti che in realtà non esistono.
Per aiutare i consumatori a vivere un’esperienza di acquisto online sicura e senza sorprese spiacevoli, il teamTrust&Safetydi N26 ha fornito una serie di consigli per imparare a riconoscere i segnali d’allarme più comuni durante la ricerca di offerte online: