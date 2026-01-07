Saldi invernali: continua a crescere lo shopping online, attenzione alle truffe

Effettuare acquisti online è ormai diventata parte integrante della vita quotidiana di molti. Sempre più persone, infatti, stanno scoprendo la comodità di cercare, comprare e ricevere i loro prodotti preferiti direttamente a casa.

Secondo un’analisi su dati anonimi relativa alle transazioni dei clienti della banca online N26, verso la fine del 2025,il numero di acquisti online è cresciuto dell’8,4% rispetto all’anno precedente.La crescita su base annua evidenzia un trend positivo e costante dell’e-commerce, mentre i consumatori si preparano alla stagione dei saldi invernali 2025/2026. Se da un lato questo andamento sottolinea il ruolo sempre più centrale dello shopping online, dall'altro mostra anche come un numero crescente di utenti sia esposto al rischio di frodi e truffe digitali, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza come quello dei saldi.

Tra le frodi più diffuse, il “Subscription Trap”, evoluzione dei tradizionali SMS o e-mail di finta consegna. Questi scam inducono la vittima a pagare una piccola somma di denaro per “sbloccare” la consegna del pacco, attivando in realtà abbonamenti nascosi. Sempre più frequente anche il fenomeno degliInstant Shop: e-commerce fittizi creati grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale che compaiono rapidamente, con false recensioni e immagini realistiche di prodotti che in realtà non esistono.

Per aiutare i consumatori a vivere un’esperienza di acquisto online sicura e senza sorprese spiacevoli, il teamTrust&Safetydi N26 ha fornito una serie di consigli per imparare a riconoscere i segnali d’allarme più comuni durante la ricerca di offerte online:

- Se un’offerta ha un timer o fa credere che scadrà a breve, fermati e valuta con attenzione: l’urgenza è uno dei segnali principali di una possibile truffa. No ai selfie o foto del tuo documento – Mai scattare selfie con il proprio documento in mano o condividere dati personali sensibili via chat, se non all’interno di app bancarie verificate aperte direttamente dall’utente: spesso, questo tipo di richiesta viene sfruttata dai truffatori per aggirare controlli d’identità e sicurezza e aprire conti con dati rubati.

– Mai scattare selfie con il proprio documento in mano o condividere dati personali sensibili via chat, se non all’interno di app bancarie verificate aperte direttamente dall’utente: spesso, questo tipo di richiesta viene sfruttata dai truffatori per aggirare controlli d’identità e sicurezza e aprire conti con dati rubati. Protezione delle transazioni -Mantenere tutte le conversazioni sulle piattaforme ufficiali, controllare eventuali abbonamenti nascosti in micro-transazioni (specialmente sotto i 2 euro) e utilizzare l’autenticazione a due fattori (2FA), prestando attenzione a cosa si sta autorizzando prima di procedere con il pagamento.