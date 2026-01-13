Fondata negli Stati Uniti il 15 gennaio del 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger,Wikipedia compie 25 anni. Con 350 edizioni linguistiche e quasi due miliardi di accessi unici mensili, l’enciclopedia online più grande al mondo è diventata una delleprincipali fonti di conoscenza ed è stata riconosciuta comebene pubblico digitale dalle Nazioni Unite. In questi venticinque anni,Wikipedia è cresciuta insieme alla sua comunità, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e culturali senza perdere la propria missione originaria:rendere l’intero patrimonio della conoscenza umana accessibile a tutti.

Sin dal principio, il progetto si è distinto per il punto di vista neutrale, l’affidabilità delle fonti e la possibilità di contribuire liberamente alla creazione e alla modifica delle voci. In uno scenario che ha visto l’avvento dei social network, delle piattaforme di intrattenimento, dell’intelligenza artificiale, Wikipedia rimane fedele ai suoi principi: essere neutrale, accessibile, libera, collaborativa. L’enciclopedia rappresenta oggi un unicum,un progetto fondato su trasparenza e guidato da responsabilità e collaborazione. Non ha pretese di perfezione, è affidabile ma non infallibile: l’errore è contemplato ma si tratta di un erroreumano, che viene discusso apertamente e risolto in unprocessodemocratico.

A maggio del 2001 è nataWikipedia in italiano, l’edizione in lingua italiana dell’enciclopedia. Negli anni, grazie all’instancabile lavoro dei volontari, ha raggiunto quasi2milioni di voci,7 miliardi di consultazioni solo nell’anno appena concluso, quasi3 milioni di utenti registrati e una media di30mila persone che intervengono ogni mese per aggiornare le informazioni presenti.

“Sono passati 25 anni da quando Wikipedia è entrata a far parte del nostro mondo, rivoluzionando il nostro modo di accedere alla conoscenza. Quando è stata fondata internet era decentralizzato, frammentato in forum, bacheche e chat. Era però un luogo di dialogo e scambio reciproco di idee, e da questo Wikipedia ha tratto la sua forza. Il suo modello sembrava quasi impossibile: migliaia di persone che, senza chiedere niente in cambio ma solo per amore del sapere, mettevano ogni giorno a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per creare una base di conoscenza libera e accessibile.”– ha commentato Ferdinando Traversa, Presidente di Wikimedia Italia.“Nel tempo, le grandi piattaforme hanno occupato sempre più porzioni di quello spazio pubblico che è la rete, ma Wikipedia è rimasta lì, senza cedere alle logiche della monetizzazione e rinunciare ai suoi valori fondanti.In un mondo dove gli algoritmi e l'intelligenza artificiale generativa stanno diventando sempre più preminenti sulle scelte umane, noi crediamo che la comunità di volontari rimarrà un punto di riferimento saldo, capace di garantire un'informazione umana. Con la speranza che sempre più persone decidano di unirsi a questo sforzo collettivo, auguriamo alla nostra enciclopedia buon compleanno.”