Google Vids introduce gli avatar animati e 7 nuove lingue compreso l’italiano

Google Vids, l’app di Google Workspace per la creazione video basata su AI che conta oltre 4 milioni di utenti attivi mensili, introduce 12 nuovi personaggi in stile cartoon, disponibili sia in 2D che in 3D.

Ora gli utenti possono creare video utilizzando personaggi animati più divertenti e accattivanti, o in alternativa, scegliere gli avatar fotorealistici già disponibili. I primi dati di utilizzo mostrano una forte domanda per questo formato:gli utenti scelgono gli avatar di Google Vids cinque volte più spesso rispetto agli avatar di altre piattaforme, a conferma dell’interesse per formati video più intuitivi e accessibili.

Oltre ai nuovi avatar in stile cartoon, Google Vidsamplia il supporto linguisticoper avatar e voiceover AI (maggiori dettagli di seguito)per includere 7 nuove lingue tra cui italiano, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, coreano e giapponese. Gli utenti possono ora selezionare qualsiasi stile di avatar, scrivere uno script nella propria lingua preferita e generare istantaneamente contenuti video localizzati.

Le nuove funzionalità possono permettere ad un insegnante di spiegare un concetto matematico complesso utilizzando un avatar cartoon dallo stile più informale, oppure a un team globale di creare rapidamente un video di aggiornamento prodotto nella lingua madre di un cliente, senza l’utilizzo di una videocamera, di persone davanti allo schermo o di uno studio di registrazione.