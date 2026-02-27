Paynt sbarca in Italia: soluzioni di pagamento integrate con i registratori di cassa telematici

Paynt, azienda fintech internazionale specializzata in soluzioni di elaborazione dei pagamenti per i settori retail e hospitality, ha annunciato l’avvio delle proprie operazioni in Italia. L’ingresso rappresenta un’espansione strategica in uno dei mercati dei pagamenti più complessi e al tempo stesso dinamici d’Europa. Già attiva nel Regno Unito, in Irlanda e nell’area baltica, e attualmente in fase di espansione in Canada e negli Stati Uniti, Paynt porta nel mercato italiano un solido know-how operativo maturato a livello internazionale.

L’Italia presenta requisiti normativi e tecnici complessi per i fornitori di servizi di pagamento, in particolare per quanto riguarda la conformità fiscale e l’integrazione con i registratori di cassa telematici certificati. Paynt entra nel mercato con una piattaforma progettata specificamente per l’ecosistema dei pagamenti italiano, consentendo l’integrazione con i sistemi di cassa utilizzati dagli esercenti italiani e garantendo piena conformità ai requisiti normativi vigenti.

Paynt ha avviato le proprie operazioni nel Sud Italia, dove ha costituito il primo hub operativo dedicato alle attività di integrazione e supporto tecnico per il mercato italiano. Nei prossimi mesi è prevista l’apertura di un secondo ufficio a Milano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza commerciale nel Nord del Paese.