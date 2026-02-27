▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Paynt sbarca in Italia: soluzioni di pagamento integrate con i registratori di cassa telematici

La pluripremiata fintech internazionale entra nel mercato italiano, rafforzando la propria presenza nell’Europa meridionale.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 02/03/2026

Digital Life

Paynt, azienda fintech internazionale specializzata in soluzioni di elaborazione dei pagamenti per i settori retail e hospitality, ha annunciato l’avvio delle proprie operazioni in Italia. L’ingresso rappresenta un’espansione strategica in uno dei mercati dei pagamenti più complessi e al tempo stesso dinamici d’Europa. Già attiva nel Regno Unito, in Irlanda e nell’area baltica, e attualmente in fase di espansione in Canada e negli Stati Uniti, Paynt porta nel mercato italiano un solido know-how operativo maturato a livello internazionale.

L’Italia presenta requisiti normativi e tecnici complessi per i fornitori di servizi di pagamento, in particolare per quanto riguarda la conformità fiscale e l’integrazione con i registratori di cassa telematici certificati. Paynt entra nel mercato con una piattaforma progettata specificamente per l’ecosistema dei pagamenti italiano, consentendo l’integrazione con i sistemi di cassa utilizzati dagli esercenti italiani e garantendo piena conformità ai requisiti normativi vigenti. 

Paynt ha avviato le proprie operazioni nel Sud Italia, dove ha costituito il primo hub operativo dedicato alle attività di integrazione e supporto tecnico per il mercato italiano. Nei prossimi mesi è prevista l’apertura di un secondo ufficio a Milano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza commerciale nel Nord del Paese.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Kaspersky: nuova campagna di phishing che...
Digital Life
Google Vids introduce gli avatar animati e 7...
Digital Life
Agcom: valore medio della velocità in download...
Digital Life
Osservatorio Cybersecurity & Data Protection...
Digital Life
Olimpiadi Invernali, +15% di pagamenti cashless
Digital Life
ESET Research scopre PromptSpy, la prima...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.