Amazon Leo rivoluziona il volo: arriva l'antenna veloce per l'aviazione commerciale

Amazon segna un nuovo traguardo nel settore della connettività globale con il lancio della Amazon Leo Aviation Antenna. Progettata per operare con la costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), questa nuova antenna è pronta a trasformare l'esperienza di volo per passeggeri e membri dell'equipaggio, offrendo prestazioni finora impensabili ad alta quota.

Il cuore della proposta di Amazon Leo è la capacità di gestire simultaneamente velocità di download fino a 1 Gbps e di upload fino a 400 Mbps. Grazie alla tecnologia full-duplex phased array, una singola antenna installata sulla fusoliera è in grado di fornire banda a sufficienza per l'intero aeromobile. Che si tratti di partecipare a sessioni di gaming, guardare film in streaming o collaborare su progetti di lavoro in cloud, i passeggeri potranno godere di una connessione fluida e senza interruzioni.

A differenza dei sistemi tradizionali, la Amazon Leo Aviation Antenna è stata ingegnerizzata per resistere alle sollecitazioni estreme del volo e alle temperature più rigide. Le sue caratteristiche principali includono:

Assenza di parti mobili: Essendo un'antenna a puntamento elettronico, riduce drasticamente i tempi di fermo macchina per manutenzione.

Profilo ultra-sottile: Con uno spessore di soli 6,6 centimetri , minimizza la resistenza aerodinamica, contribuendo a contenere il consumo di carburante.

Installazione rapida: Il design semplificato con modem integrato permette alle compagnie aeree di completare il montaggio in un solo giorno.

Storicamente, la connettività in volo subisce degradazioni sopra gli oceani o nelle rotte polari, lontano dalle stazioni di terra. Amazon Leo risolve questo problema utilizzando i link laser tra satelliti, che permettono di trasmettere i dati tra i nodi della costellazione fino a raggiungere il gateway terrestre più vicino. Questo sistema, integrato con l'infrastruttura AWS, garantisce una latenza minima e una resilienza senza precedenti anche nelle aree più remote del pianeta.

Con l'attivazione di oltre 300 gateway terrestri in tutto il mondo, Amazon si prepara a stabilire un nuovo standard industriale, rendendo la connessione satellitare veloce e affidabile una realtà quotidiana per chiunque viaggi nel cielo.