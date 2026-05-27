Samsung collabora con CLEAR: il passaporto USA sbarca su Samsung Wallet per viaggiare senza documenti fisici

Samsung Electronics America ha annunciato una partnership strategica con CLEAR per il lancio di Samsung ID with CLEAR, un sistema che introduce l'identità digitale mobile e gratuita direttamente all'interno dell'applicazione Samsung Wallet. L'integrazione è stata progettata per semplificare l'esperienza di viaggio dei cittadini statunitensi, offrendo un'alternativa digitale sicura e certificata all'esibizione dei tradizionali documenti d'identità cartacei o plastificati durante gli spostamenti quotidiani.

Il funzionamento del servizio si basa sulla digitalizzazione dei dati contenuti nel passaporto degli Stati Uniti, la cui autenticità viene verificata e garantita dalle tecnologie di sicurezza di CLEAR. Una volta completata la procedura di configurazione, i titolari di passaporto USA possono salvare il proprio ID digitale approvato all'interno di Samsung Wallet per utilizzarlo nei voli domestici. Questa innovazione consentirà ai viaggiatori di verificare la propria identità in modo rapido presso oltre 250 checkpoint della TSA (Transportation Security Administration) sparsi nei principali aeroporti americani, oltre che in una selezione di arene sportive come il BMO Stadium di Los Angeles.

L'accordo segna un passo avanti nell'evoluzione di Samsung Wallet, che si consolida come l'ecosistema unico e protetto per la gestione dei beni digitali quotidiani degli utenti, affiancando i passaporti e i documenti per la verifica dell'età (maggiorità per i 21+ anni negli USA) alle già presenti carte di pagamento, chiavi digitali dell'auto e carte d'imbarco. Eliminando la necessità di mostrare il documento fisico, la sinergia tra Samsung e CLEAR punta a ridurre drasticamente le code e le frizioni operative ai controlli doganali e di sicurezza, garantendo al contempo i più alti standard di crittografia a tutela della privacy dei dati dei passeggeri.