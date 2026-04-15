iliad lancia il 5G Standalone al Fuorisalone 2026

Iliad, dal suo arrivo in Italia nel 2018, ha investito oltre 4 miliardi di euro per costruire un'infrastruttura mobile nazionale di ultima generazione. Ora, dopo aver introdotto il Wi-Fi 7 nel 2025, si conferma all'avanguardia diventando il secondo operatore mobile in Italia a lanciare il 5G Standalone (SA). E ha scelto un palcoscenico d'eccezione per questa anteprima: il Fuorisalone 2026.

In qualità di technical partner, iliad mette a disposizione la propria tecnologia più avanzata per gestire le procedure di check-in e gli accessi alla manifestazione. Il sistema si basa sul Fuorisalone Passport, un passaporto digitale che genera un QR Code univoco per ogni visitatore, valido per tutti gli eventi del circuito Brera Design Week. Questa sinergia tra iliad e Fuorisalone.it promette un'esperienza d'ingresso molto più fluida e istantanea, riducendo drasticamente le attese anche nei momenti di massima affluenza.

Il 5G Standalone rappresenta l'evoluzione più avanzata della tecnologia 5G. A differenza della versione Non-Standalone, che si appoggia ancora all'infrastruttura 4G, il 5G SA è una rete completamente autonoma. Questo significa che lo smartphone comunica direttamente con l'antenna 5G, senza passaggi intermedi, rendendo la connessione molto più efficiente. I vantaggi concreti includono una sensibile riduzione della latenza e una maggiore capacità della rete di gestire simultaneamente migliaia di dispositivi connessi, anche in contesti ad alta densità come il Fuorisalone.

Oltre a migliorare l'esperienza utente in tempo reale - essenziale per servizi come cloud gaming, realtà aumentata e videochiamate in altissima definizione anche in ambienti affollati - il 5G SA ottimizza il consumo energetico dei dispositivi e introduce standard di sicurezza avanzati. Un'altra grande potenzialità della tecnologia è il network slicing, che consente di creare partizioni logiche della rete dedicate a specifici servizi, allocando risorse mirate per parametri di latenza e stabilità, senza impattare sul traffico degli altri utenti.