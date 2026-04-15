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iPhone Fold: Apple pronta al debutto per settembre 2026

Il primo pieghevole di Cupertino punta a sfidare Samsung unendo smartphone e tablet, ma la produzione complessa potrebbe limitarne la disponibilità iniziale.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 15/04/2026

Digital Life

Apple si prepara a una svolta storica nel mercato degli smartphone con il lancio dell'attesissimo iPhone Fold previsto, secondo alcune indiscrezioni che arrivano dagli Usa, per l'evento di settembre 2026. Questo dispositivo non è solo un nuovo modello, ma rappresenta l'evoluzione dell'ecosistema della Mela, posizionandosi come un ibrido capace di offrire la portabilità di un iPhone e la produttività di un iPad. Con questa mossa, Cupertino lancia una sfida diretta a Samsung, leader storico del settore, puntando tutto su un'esperienza utente senza interruzioni e su un design che ridefinisca gli standard della categoria.

Tuttavia, l'innovazione porta con sé sfide ingegneristiche notevoli. Le indiscrezioni indicano che Apple si stia concentrando ossessivamente sulla durata del display e sulla riduzione della "piega" centrale, utilizzando materiali innovativi e un meccanismo a cerniera rinforzato. Proprio la complessità nella produzione di questi schermi pieghevoli, unita a possibili vincoli nella catena di fornitura, potrebbe portare a una disponibilità limitata al lancio o a distribuzioni scaglionate tra le diverse regioni geografiche, con una priorità ai mercati principali come gli Stati Uniti.

L'iPhone Fold dovrebbe debuttare insieme alla gamma iPhone 18 Pro, differenziandosi grazie a una versione di iOS ottimizzata. Tra le novità software attese ci sono funzionalità avanzate di multitasking, lo split-screen nativo e una compatibilità delle app migliorata per garantire una transizione fluida tra la modalità smartphone e quella tablet. Per Apple, l'obiettivo è chiaro: non essere necessariamente la prima ad arrivare nel mercato dei pieghevoli, ma essere la prima a offrire un prodotto che garantisca affidabilità e longevità superiori alla concorrenza.



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