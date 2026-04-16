Google lancia l'app nativa di Gemini per MacOS

Google ha ufficialmente rilasciato un'app nativa di Gemini per MacOS, segnando un passo fondamentale per integrare l'intelligenza artificiale generativa direttamente nel flusso di lavoro quotidiano su desktop. Fino ad oggi, l'accesso ai modelli linguistici di grandi dimensioni da computer era limitato principalmente alle interfacce web; con questa novità, Gemini diventa accessibile istantaneamente tramite una semplice scorciatoia da tastiera (Opzione + Spazio), eliminando la necessità di cambiare scheda nel browser o aprire finestre dedicate.

L'applicazione porta con sé le funzionalità più avanzate dell'ecosistema Google, tra cui la generazione di immagini tramite Nano Banana, oltre alla creazione di video e musica, tutto a portata di clic. Una delle caratteristiche più innovative riguarda la capacità dell'app di condividere il contesto di una finestra attiva o di un file locale: gli utenti possono ottenere approfondimenti immediati su ciò che stanno visualizzando, che si tratti di una pagina web o di un documento archiviato sul proprio computer, garantendo un'interazione fluida e proattiva con il sistema operativo.

Attualmente disponibile gratuitamente per tutti gli utenti con MacOS 15 e versioni successive, l'app rappresenta, secondo Google, solo il primo tassello di una strategia più ampia. L'obiettivo dichiarato è trasformare Gemini in un assistente desktop personale e potente, capace di anticipare le esigenze dell'utente e agire come una vera e propria estensione dell'intelligenza umana sul Mac. Questa mossa riflette la crescente tendenza dei colossi tech a rendere l'IA sempre più radicata e accessibile, portando la velocità d'uso degli smartphone anche negli ambienti di lavoro professionali.