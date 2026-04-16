Addio barriere linguistiche: DeepL lancia la traduzione vocale in tempo reale

DeepL, punto di riferimento globale nell'IA linguistica, ha annunciato il lancio di DeepL Voice-to-Voice, una tecnologia rivoluzionaria capace di tradurre il parlato in tempo reale. Presentata dal CEO Jarek Kutylowski come la "nuova frontiera della comunicazione", questa suite di strumenti permette di partecipare a riunioni virtuali su piattaforme come Microsoft Teams e Zoom parlando nella propria lingua madre e venendo ascoltati istantaneamente dagli altri partecipanti nella loro. Il sistema non si limita al digitale: grazie a soluzioni per dispositivi mobili e all'uso di QR Code, DeepL Voice è in grado di facilitare conversazioni in presenza, workshop e sessioni di coaching multilingue, eliminando i costi e i tempi tecnici della mediazione umana.

L'efficacia della nuova soluzione è supportata da dati sorprendenti: test indipendenti condotti da Slator rivelano che il 96% dei traduttori professionisti preferisce la tecnologia di DeepL rispetto alle funzioni native di giganti come Google e Microsoft. Con punteggi di qualità che sfiorano la perfezione (96,4/100), il sistema eccelle per fluidità e accuratezza contestuale, riuscendo a gestire con precisione anche terminologie tecniche complesse e nomi propri. Disponibile in oltre 40 lingue, tra cui tutte le 24 ufficiali dell'UE, DeepL Voice punta a trasformare la traduzione da un ostacolo tecnico a un acceleratore di efficienza aziendale, permettendo a ogni membro del team di esprimere idee complesse senza l'esitazione dovuta alla scarsa padronanza di una lingua straniera.

Contestualmente al lancio dei servizi vocali, l'azienda ha presentato l'evoluzione della sua piattaforma in DeepL Translator, una vera e propria infrastruttura IA integrata nei processi produttivi. L'obiettivo è superare i modelli operativi tradizionali, spesso lenti e costosi, offrendo un sistema che apprende dalle correzioni degli utenti e garantisce una voce aziendale coerente in ogni flusso di lavoro. Grazie a nuovi strumenti di valutazione della qualità e alla possibilità di personalizzazione tramite glossari, la traduzione diventa un processo fluido e automatizzato, capace di adattarsi in tempo reale alle esigenze specifiche di ogni impresa moderna.