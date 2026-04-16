instax SPOT: il nuovo social hub di Fujifilm che rivoluziona il concetto di photobooth

Fujifilm inaugura una nuova era per i ricordi tangibili con il lancio di instax SPOT, un hub interattivo di ultima generazione che supera la classica funzione di fotocamera o stampante. Progettato per location ad alto passaggio come musei, cinema e parchi divertimento, instax SPOT si propone come una soluzione "chiavi in mano" capace di generare un engagement di alto livello. Non si tratta di un semplice dispositivo di scatto, ma di un vero e proprio catalizzatore di creatività che permette agli utenti di trasformare le proprie emozioni in foto fisiche nel giro di pochi minuti, unendo il fascino della pellicola istantanea alle più moderne tecnologie digitali.

Il dispositivo offre una flessibilità senza precedenti grazie a due modalità di utilizzo: l'esperienza Photobooth Next-Gen, che sfrutta un sofisticato sistema di Realtà Aumentata (AR) per aggiungere animazioni e oggetti 3D agli scatti, e la funzione Wireless Print Hub, che consente di stampare le foto presenti sul proprio smartphone scansionando un semplice codice QR. Per garantire risultati estetici di qualità professionale, instax SPOT è dotato di un sistema di illuminazione a LED integrato che agisce come un ring light da studio, valorizzando ogni volto e ogni atmosfera, sia nel formato instax mini che in quello instax SQUARE.

Oltre all'aspetto ludico, instax SPOT rappresenta un potente strumento di marketing per le aziende. Ogni unità permette di creare cornici e sticker digitali personalizzati in linea con l'identità del brand o dell'evento, trasformando ogni scatto in un "biglietto da visita emozionale" che gli ospiti porteranno con sé. Questa combinazione di stampa fisica e contenuti spettacolari pronti per i social non solo aumenta la permanenza media dei visitatori nelle location, ma crea un ponte duraturo tra il mondo fisico e quello digitale, rendendo ogni scatto un pezzo unico da collezione e un ricordo indelebile dell'esperienza vissuta.