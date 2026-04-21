Tim Cook lascia la guida operativa di Apple: inizia l'era di John Ternus

A partire dal primo settembre 2026, Apple vivrà uno dei cambiamenti più significativi della sua storia recente. L'azienda ha annunciato ufficialmente che John Ternus, attuale senior vice president della divisione Hardware Engineering, assumerà la carica di Chief Executive Officer. Questa decisione, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, è il risultato di un piano di successione strategico e lungimirante volto a garantire la continuità aziendale. Ternus, che ha dedicato quasi l'intera carriera ad Apple lavorando sotto la guida di Steve Jobs e Tim Cook, eredita la guida di un colosso tecnologico mondiale in una fase di forte evoluzione. Tim Cook non lascerà l'azienda, ma assumerà il ruolo di Executive Chairman del consiglio di amministrazione, continuando a supportare Ternus durante l'estate per assicurare una transizione fluida e priva di scossoni.

Ternus è stato definito da Cook come la persona giusta per guidare Apple nel futuro, grazie a un'integrità morale e a una capacità di visione fuori dal comune. Dal canto suo, il nuovo CEO entrante ha reso omaggio ai suoi mentori, evidenziando come la sua esperienza in Apple sia stata segnata dall'influenza diretta di Steve Jobs e Tim Cook. Ternus ha promesso di guidare la società rispettando la cultura dell'innovazione che la caratterizza da mezzo secolo, puntando sulla determinazione di collaboratori che si sentono parte di un progetto più grande.

Nel suo nuovo ruolo di presidente esecutivo, Cook si concentrerà invece su aspetti specifici del business, mantenendo in particolare i rapporti con i decisori politici a livello internazionale.