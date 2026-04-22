Johny Srouji nominato Chief Hardware Officer di Apple

Apple ha ufficializzato la nomina di Johny Srouji come nuovo Chief Hardware Officer, un incarico con effetto immediato che amplia sensibilmente le sue precedenti responsabilità. Srouji, già architetto della rivoluzione dei chip della mela come Senior Vice President of Hardware Technologies, assume ora anche la guida del team di Hardware Engineering, precedentemente supervisionato da John Ternus. Questa mossa strategica unifica sotto un'unica leadership sia lo sviluppo dei componenti interni sia l'ingegneria fisica dei prodotti, consolidando il potere di Srouji su ogni aspetto tangibile dei dispositivi Apple.

Il CEO Tim Cook ha elogiato Srouji definendolo una delle persone più talentuose con cui abbia mai lavorato, sottolineando come la sua influenza abbia trasformato non solo l'azienda ma l'intero settore tecnologico. Anche John Ternus, indicato come futuro CEO di Apple, ha espresso grande entusiasmo per la nomina, definendo Srouji un partner straordinario nel team esecutivo. Srouji è entrato a Cupertino nel 2008 per guidare lo sviluppo del chip A4, il primo processore progettato internamente, e da allora ha costruito uno dei team di ingegneri più forti al mondo, responsabile di innovazioni cruciali come l'Apple silicon, i sistemi di gestione delle batterie, i sensori e i display.

La nuova struttura organizzativa punta a rendere ancora più profonda l'integrazione tra design, software e hardware. Il team di Hardware Engineering, ora sotto Srouji, continuerà a trasformare idee ambiziose in prodotti finiti, occupandosi di tutto il ciclo di vita del dispositivo, dai test di affidabilità all'ingegneria dei sistemi. Con un passato di rilievo in Intel e IBM, Srouji si conferma l'uomo chiave per il futuro tecnologico di Apple, garantendo che la visione dei semiconduttori custom rimanga il cuore pulsante di ogni prodotto, dai Mac agli iPhone di nuova generazione.