▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Studio Visa-Nomisma: l'e-commerce italiano cresce a doppia cifra entro il 2030, trainato da sicurezza e AI

Secondo la ricerca, entro il 2030 la quota degli acquisti digitali potrebbe raggiungere il 43% del totale dei consumi. Sicurezza dei dati e intelligenza artificiale si confermano le leve strategiche per la crescita del commercio e la digitalizzazione delle PMI.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 23/06/2026

Digital Life

I pagamenti digitali e il commercio online si apprestano a vivere una trasformazione storica in Italia. Secondo lo studio "La sfida della fiducia nel commercio digitale", realizzato da Nomisma per Visa e presentato a Milano l'11 giugno 2026, i consumi online sono destinati a una crescita a doppia cifra, con la quota digitale che potrebbe passare dall'attuale 33% al 43% del totale dei consumi entro il 2030. Le proiezioni indicano che la spesa complessiva delle famiglie italiane potrebbe toccare i 796 miliardi di euro, registrando un incremento del 18% sostenuto da abitudini d'acquisto ormai consolidate: già nel 2025 il 26% degli italiani ha effettuato la maggior parte degli acquisti online, mentre il 35% degli under 29 compra in rete almeno una volta alla settimana.

In questo scenario di forte espansione, la capacità di garantire un ecosistema sicuro e percepibile si attesta come la vera condizione per sbloccare il potenziale di crescita economica e supportare la digitalizzazione delle PMI (contesto in cui Visa ha già abilitato oltre 1 milione di piccole e medie imprese negli ultimi tre anni). La moltiplicazione dei canali di contatto e dei dati condivisi aumenta la complessità della sicurezza e la consapevolezza dei rischi da parte degli utenti. Tra gli intervistati che giudicano affidabile un metodo di pagamento, il 63% associa l'affidabilità alla presenza di strumenti di autenticazione adeguati, il 52% alla ricezione di notifiche di transazione in tempo reale (push, SMS o e-mail) e il 44% all'uso continuativo privo di esperienze negative.

L'altro grande driver della trasformazione è l'Intelligenza Artificiale, il cui utilizzo è già ampiamente diffuso: il 47% degli italiani la usa per lavoro e il 75% nella vita privata (con picchi del 94% tra gli under 29). Nell'ambito degli acquisti, l'AI viene impiegata principalmente per:

  • Ricercare informazioni su prodotti e servizi (41%)

  • Confrontare le alternative di mercato (33%)

  • Richiedere consigli d'acquisto personalizzati (23%)

I benefici riscontrati dai consumatori si traducono in una netta riduzione del tempo dedicato ad attività ripetitive (44%) e nella semplificazione delle operazioni quotidiane (40%). Il trend è destinato a un'ulteriore e massiccia intensificazione: il 56% degli italiani dichiara che aumenterà la frequenza di utilizzo dell'AI per gli acquisti entro il 2030, ed entro la stessa data anche il 10% della fascia over 65 inizierà ad approcciarsi per la prima volta a questa tecnologia. Come evidenziato da Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia, il raggiungimento di un equilibrio strutturale tra commercio fisico e digitale entro il 2030 rappresenta un'opportunità strategica imprescindibile per mantenere competitive le imprese italiane sul mercato globale.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Oltre i 3 miliardi di abbonamenti: il report...
Digital Life
Anthropic Claude.ai trasformato in una...
Digital Life
Android 17, Wear OS 7 e Pixel Drop: Google...
Digital Life
Prima Assicurazioni: quasi un italiano su...
Digital Life
L'ansia del carovita non ferma gli italiani: il...
Digital Life
WhatsApp, attenzione al messaggio fatale: la...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.