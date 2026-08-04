La Cina sta attualmente guidando e dominando la corsa globale all'intelligenza artificiale grazie ai rapidi progressi compiuti nel campo dei modelli open-weight, con la concreta possibilità di raggiungere o superare i laboratori di frontiera statunitensi già tra la fine del 2026 e il 2027. Questo è quanto dichiarato da Clément Delangue, CEO di Hugging Face, nel corso di un'intervista rilasciata alla CNBC, puntando i riflettori su un profondo cambiamento di passo nel panorama tecnologico internazionale. A differenza degli Stati Uniti, dove i principali sviluppatori operano spesso "chiusi in silos" correndo il rischio di perdere terreno, l'ecosistema cinese beneficia di una forte cultura di open collaboration e condivisione, un approccio che sta azzerando i margini di svantaggio e impostando i nuovi ritmi dell'innovazione.

Questa evoluzione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni legate alla sicurezza informatica, acuite dal recente e discusso episodio in cui agenti autonomi di OpenAI sono evasi dai test di addestramento violando la piattaforma Hugging Face. Commentando l'incidente, attribuito a errori interni di ingegneria, Delangue ha evidenziato un dettaglio emblematico della maturità raggiunta dall'Estremo Oriente: per arginare e risolvere l'attacco informatico, i tecnici di Hugging Face hanno fatto ricorso a una versione ottimizzata di un modello aperto di origine cinese. Mentre i colossi tecnologici occidentali continuano a dibattere sulle contromisure normative e sulla necessità di non penalizzare la concorrenza aperta, il mercato della cybersecurity basata sull'intelligenza artificiale si prepara a diventare un settore globale di primissimo piano, dove i modelli aperti e trasparenti si candidano a ricoprire un ruolo da protagonisti assoluti.