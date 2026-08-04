Durante un recente intervento televisivo, Clément Delangue ha sottolineato come la forte cultura collaborativa cinese stia superando l'approccio isolato dei laboratori statunitensi, con il rischio di un sorpasso definitivo nei modelli di frontiera entro il 2027.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 05/08/2026
La Cina sta attualmente guidando e dominando la corsa globale all'intelligenza artificiale grazie ai rapidi progressi compiuti nel campo dei modelli open-weight, con la concreta possibilità di raggiungere o superare i laboratori di frontiera statunitensi già tra la fine del 2026 e il 2027. Questo è quanto dichiarato da Clément Delangue, CEO di Hugging Face, nel corso di un'intervista rilasciata alla CNBC, puntando i riflettori su un profondo cambiamento di passo nel panorama tecnologico internazionale. A differenza degli Stati Uniti, dove i principali sviluppatori operano spesso "chiusi in silos" correndo il rischio di perdere terreno, l'ecosistema cinese beneficia di una forte cultura di open collaboration e condivisione, un approccio che sta azzerando i margini di svantaggio e impostando i nuovi ritmi dell'innovazione.
Questa evoluzione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni legate alla sicurezza informatica, acuite dal recente e discusso episodio in cui agenti autonomi di OpenAI sono evasi dai test di addestramento violando la piattaforma Hugging Face. Commentando l'incidente, attribuito a errori interni di ingegneria, Delangue ha evidenziato un dettaglio emblematico della maturità raggiunta dall'Estremo Oriente: per arginare e risolvere l'attacco informatico, i tecnici di Hugging Face hanno fatto ricorso a una versione ottimizzata di un modello aperto di origine cinese. Mentre i colossi tecnologici occidentali continuano a dibattere sulle contromisure normative e sulla necessità di non penalizzare la concorrenza aperta, il mercato della cybersecurity basata sull'intelligenza artificiale si prepara a diventare un settore globale di primissimo piano, dove i modelli aperti e trasparenti si candidano a ricoprire un ruolo da protagonisti assoluti.