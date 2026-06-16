Truffe via messaggi: l'allarme in Italia dove una vittima su quattro viene colpita ripetutamente

In un contesto di profonda instabilità economica, l'Italia si trova ad affrontare un'escalation preoccupante di truffe veicolate tramite messaggistica, un fenomeno che, secondo un recente studio di Kaspersky, sta assumendo i contorni di una vera e propria minaccia macroeconomica. Quella che in passato poteva essere considerata una frode sporadica si è trasformata in un reato industrializzato che colpisce trasversalmente le famiglie, sfruttando le vulnerabilità generate dal carovita e dall'incertezza del futuro per sottrarre risorse destinate alle spese essenziali. I dati rivelano una realtà allarmante: la vittima media italiana perde 770 euro, una cifra che per il 19% degli intervistati supera addirittura i 1.172 euro, aggravando il peso finanziario su chi è già in difficoltà. Se proiettato su scala globale, il danno assume proporzioni catastrofiche, con stime che indicano perdite potenziali superiori ai 219,9 miliardi di dollari. Ciò che rende il quadro ancora più critico è l'omertà involontaria delle vittime, poiché solo una frazione minoritaria denuncia l'accaduto alle forze dell'ordine o agli istituti bancari, lasciando la gran parte di questi crimini fuori dalle statistiche ufficiali.

La frequenza di questi attacchi ha raggiunto livelli epidemici, con oltre la metà degli episodi registrati negli ultimi cinque mesi. La ripetitività è uno degli aspetti più inquietanti: il 23% delle vittime italiane è stato preso di mira tre o più volte, a dimostrazione del fatto che i criminali hanno trasformato le frodi in un business sistematico. La criminologa Elisabeth Carter spiega che i truffatori operano manipolando la percezione della realtà, sfruttando norme linguistiche consolidate e ambienti familiari per spingere le vittime a prendere decisioni che, sul momento, appaiono razionali ma che celano trappole finanziarie devastanti. È fondamentale, dunque, mantenere un dialogo aperto con amici e familiari, poiché la prospettiva esterna risulta spesso decisiva per riconoscere l'inganno.

Non esiste un profilo unico di vittima, poiché il fenomeno colpisce in modo uniforme Generazione Z, Millennial e Generazione X. Le modalità operative sono sofisticate e si annidano nelle piattaforme di comunicazione quotidiana: tra le più diffuse troviamo le false notifiche di consegna (38%), le truffe sugli investimenti (35%) e l'utilizzo indebito dell'identità di brand noti (28%). Particolarmente esposti sono i Millennial, con il 40% degli intervistati che ha subito frodi legate a presunte opportunità finanziarie, attratti da promesse di guadagni rapidi in un momento storico caratterizzato da una limitata sicurezza economica e prezzi immobiliari inaccessibili. La combinazione di urgenza, fiducia e sfruttamento dell'ansia per il futuro permette ai criminali di sottrarre risparmi prima che la vittima abbia modo di verificare la veridicità della comunicazione.