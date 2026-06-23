WINDTRE: al via la prima offerta bundle in Italia che unisce energia, connessione e iPhone 17

WINDTRE lancia una proposta senza precedenti nel panorama italiano, inaugurando una nuova era nella propria strategia di multiservizi attraverso il lancio di un pacchetto integrato che fonde in un'unica soluzione energia, connettività mobile e dispositivi tecnologici premium. Questa iniziativa, che rappresenta la prima nel suo genere nel Paese, è stata progettata per rispondere concretamente al bisogno dei consumatori di semplificare la gestione delle utenze domestiche e dei dispositivi che accompagnano la vita quotidiana, sia tra le mura di casa che in mobilità. L’offerta si pone come un punto di svolta nel mercato, offrendo un valore aggiunto immediato attraverso la combinazione di servizi essenziali su cui i clienti fanno affidamento ogni giorno.

Il cuore pulsante dell'iniziativa è la possibilità per i clienti idonei di acquistare i modelli della linea iPhone 17 con 256GB di memoria a metà prezzo. Per la clientela consumer, la formula prevede una rata mensile di 29,57 euro per 36 mesi, senza alcun anticipo, a condizione di attivare simultaneamente i servizi di energia elettrica e gas, oltre a un piano mobile con Giga illimitati in 5G al costo promozionale di 9,99 euro al mese. L'offerta energetica, caratterizzata da un contributo fisso di 7,50 euro al mese per i tre anni previsti, consente agli utenti di beneficiare di un risparmio complessivo superiore ai 500 euro, grazie a una riduzione dei costi che arriva fino a 14 euro al mese per tutta la durata dell'impegno contrattuale.

La visione di WINDTRE si estende anche al mondo delle imprese, con condizioni dedicate a professionisti e piccole e medie imprese. Per i titolari di partita IVA, il pacchetto risulta estremamente competitivo: è infatti possibile acquistare l'iPhone 17 da 256GB a una rata di 19,99 euro al mese, a fronte di un anticipo di 89,99 euro. La componente mobile viene garantita attraverso il piano Professional Full Plus XL, il cui canone è scontato a 13,99 euro al mese, mentre la fornitura luce e gas è proposta con un contributo fisso scontato di 9,50 euro al mese per 36 mesi. Questa operazione segna un nuovo capitolo per l'operatore, che trasforma il proprio portafoglio in un ecosistema di servizi sempre più interconnesso, dove la facilità di gestione delle spese e l'accesso alla tecnologia d'avanguardia diventano pilastri accessibili e altamente vantaggiosi per una platea sempre più vasta di utenti.