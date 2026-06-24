AGON PRO AGP277QKDC: l'avanguardia del gaming competitivo nella nuova serie AGON 7

AGON by AOC ha inaugurato una nuova era per gli appassionati di competizioni digitali con il lancio dell'AGON PRO AGP277QKDC, il primo modello della serie AGON 7. Questo dispositivo da 26,5 pollici rappresenta una sintesi avanzata tra prestazioni estreme e design ergonomico, ponendosi come nuovo punto di riferimento per il gaming competitivo e gli esports. Al cuore dell'esperienza visiva si trova la rivoluzionaria tecnologia Tandem WOLED di quarta generazione, che sfrutta una struttura a strati sovrapposti per ottimizzare l'efficienza luminosa, raggiungendo picchi di luminosità fino a 1.500 nit e garantendo al contempo un'elevata affidabilità nel tempo, distribuendo il carico emissivo su più livelli.

Una delle caratteristiche più distintive del monitor è la Dual Frame Mode, una funzionalità che permette ai giocatori di adattare dinamicamente le prestazioni del display in base al titolo in esecuzione. Gli utenti possono infatti optare per una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz con risoluzione QHD, ideale per una qualità dell'immagine superiore, oppure passare a una modalità ultra-rapida da 720 Hz con risoluzione HD, pensata specificamente per massimizzare la nitidezza dei movimenti nei titoli competitivi più frenetici. La fluidità dell'esperienza di gioco è ulteriormente supportata da un tempo di risposta GtG di soli 0,03 ms e dalla certificazione NVIDIA G-SYNC Compatible, che assicura un gameplay privo di tearing.

L’impegno del produttore verso la longevità del prodotto è testimoniato da una garanzia completa di tre anni, che include esplicitamente la protezione contro il burn-in OLED. Questa copertura, supportata dai protocolli OLED Care, offre ai professionisti e agli streamer la tranquillità necessaria per sfruttare appieno le prestazioni del pannello. La qualità visiva è garantita anche da una precisione cromatica professionale, con una copertura del 99,5% del gamut DCI-P3 e il supporto a oltre un miliardo di colori, rendendo questo monitor adatto anche alla creazione di contenuti di alto livello, supportato dalla certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

Sotto il profilo dell’integrazione sulla scrivania, il monitor adotta un design frameless sui quattro lati e una base simmetrica studiata per massimizzare lo spazio utile per mouse e tastiera, favorendo movimenti ampi e precisi. La connettività è al vertice della categoria, grazie alla presenza di porte HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 (UHBR 20), oltre a una porta USB-C con Power Delivery fino a 65 W che consente la gestione simultanea di video, dati e ricarica con un unico cavo. L’aggiunta di un KVM Switch integrato completa la dotazione, permettendo di controllare due PC distinti con un unico set di periferiche, rendendo l’AGON PRO AGP277QKDC uno strumento estremamente versatile, ideale tanto per le sessioni di gaming competitivo quanto per le configurazioni di lavoro ibride o le postazioni da streaming dual-PC.