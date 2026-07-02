AGON by AOC lancia l’AOC GAMING 25G4ZR: velocità e precisione esports a portata di tutti

AGON by AOC espande la propria proposta per il gaming competitivo presentando l'AOC GAMING 25G4ZR, un monitor Full HD da 24,5 pollici progettato per offrire la reattività e la precisione richieste dagli ambienti professionali. Il dispositivo si inserisce nella linea G4, nota per la sua accessibilità, permettendo anche a un pubblico più ampio di gamer di sperimentare prestazioni di alto livello. Il cuore del sistema è un pannello Fast IPS capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 260 Hz in overclock, mantenendo i 240 Hz nativi, per garantire una fluidità visiva senza compromessi nelle sessioni di gioco più concitate.

La reattività dell'AOC GAMING 25G4ZR è supportata da tempi di risposta fino a 1 ms GtG e un MPRT di appena 0,3 ms, specifiche tecniche pensate per ridurre drasticamente il ghosting e il motion blur, assicurando immagini sempre nitide durante i movimenti rapidi. Grazie alla modalità Low Input Lag, che privilegia l'immediatezza del segnale bypassando i processi non essenziali, e alla tecnologia Adaptive-Sync, il gameplay risulta fluido e privo di tearing, offrendo ai giocatori quel vantaggio tattico necessario per puntare con precisione nei titoli FPS e negli esports.

Il formato da 24,5 pollici scelto da AOC non è casuale: si tratta dello standard di riferimento per i professionisti del settore, poiché permette di visualizzare l'intera scena di gioco con un solo sguardo, mantenendo l'azione all'interno del campo visivo naturale e riducendo l'affaticamento causato da movimenti eccessivi della testa durante le lunghe partite. Per assicurare il massimo comfort, il monitor è dotato di una base completamente ergonomica regolabile in altezza fino a 130 mm, oltre alle funzioni di inclinazione, rotazione e pivot. La qualità visiva è preservata dalle tecnologie Flicker-Free e Low Blue Light, integrate per prevenire l'affaticamento visivo senza intaccare la resa cromatica.

Con un prezzo consigliato al pubblico di 139 euro, il nuovo AOC GAMING 25G4ZR si propone come una soluzione estremamente competitiva che non rinuncia alla qualità, offrendo colori vivaci e ampi angoli di visione. Il monitor sarà disponibile a partire da fine agosto 2026, confermandosi come il punto di partenza ideale per i gamer che desiderano un upgrade verso prestazioni di livello esports, senza dover ricorrere alla spesa tipica della fascia premium.