▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Google Wallet rivoluziona i controlli aeroportuali

Grazie alla nuova partnership con la Transportation Security Administration, l'agenzia governativa statunitense per la sicurezza dei trasporti, i viaggiatori potranno superare i controlli di sicurezza aeroportuale utilizzando esclusivamente il riconoscimento facciale integrato nel proprio smartphone.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 26/06/2026

Digital Life

Attraversare i controlli di sicurezza in aeroporto sta per diventare un'esperienza decisamente più fluida e rapida. Google Wallet ha annunciato di essere diventato il primo portafoglio digitale a collaborare ufficialmente al programma TSA PreCheck Touchless ID, consentendo ai viaggiatori idonei di superare i checkpoint senza dover più estrarre documenti fisici o carte d'imbarco cartacee negli Stati Uniti. Attraverso un sistema basato sul riconoscimento facciale sicuro, gli utenti potranno usufruire di una procedura snella e immediata, eliminando la necessità di gestire fisicamente la propria identità durante le operazioni di imbarco. Mentre in precedenza il servizio era limitato a un ristretto numero di compagnie aeree e richiedeva procedure manuali ripetitive per ogni volo, l'integrazione con Google Wallet estende questa possibilità a 100 compagnie aeree partecipanti, semplificando drasticamente l'intero iter burocratico.

Per attivare il servizio per il proprio prossimo volo, è sufficiente creare un pass di identità digitale all'interno di Google Wallet utilizzando le informazioni del proprio passaporto, effettuare il check-in come di consueto e salvare la carta d'imbarco nel portafoglio digitale. Se il viaggiatore risulta idoneo, l'app mostrerà un tasto dedicato per aderire al programma e condividere in modo sicuro i documenti necessari con la TSA, l'agenzia governativa statunitense per la sicurezza dei trasporti. Una volta completata l'iscrizione, un indicatore visivo apparirà direttamente sulla carta d'imbarco digitale, segnalando che il passeggero è abilitato a utilizzare le linee di controllo rapide e senza contatto presenti negli aeroporti. La privacy degli utenti rimane la priorità assoluta di questo sistema: le informazioni personali vengono condivise con la TSA solo dopo un'esplicita autorizzazione dell'utente, che deve autenticarsi tramite dati biometrici, PIN o sequenza di sblocco. Inoltre, tutti i documenti digitali contenuti in Google Wallet sono protetti da crittografia avanzata e archiviati localmente sul dispositivo, garantendo che il viaggiatore mantenga il controllo totale sulle proprie credenziali digitali in ogni fase del percorso.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Attenzione su WhatsApp: nuova campagna malware...
Digital Life
WINDTRE: al via la prima offerta bundle in...
Digital Life
Oltre i 3 miliardi di abbonamenti: il report...
Digital Life
Anthropic Claude.ai trasformato in una...
Digital Life
Studio Visa-Nomisma: l'e-commerce italiano...
Digital Life
Android 17, Wear OS 7 e Pixel Drop: Google...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.