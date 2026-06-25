Google Wallet rivoluziona i controlli aeroportuali

Attraversare i controlli di sicurezza in aeroporto sta per diventare un'esperienza decisamente più fluida e rapida. Google Wallet ha annunciato di essere diventato il primo portafoglio digitale a collaborare ufficialmente al programma TSA PreCheck Touchless ID, consentendo ai viaggiatori idonei di superare i checkpoint senza dover più estrarre documenti fisici o carte d'imbarco cartacee negli Stati Uniti. Attraverso un sistema basato sul riconoscimento facciale sicuro, gli utenti potranno usufruire di una procedura snella e immediata, eliminando la necessità di gestire fisicamente la propria identità durante le operazioni di imbarco. Mentre in precedenza il servizio era limitato a un ristretto numero di compagnie aeree e richiedeva procedure manuali ripetitive per ogni volo, l'integrazione con Google Wallet estende questa possibilità a 100 compagnie aeree partecipanti, semplificando drasticamente l'intero iter burocratico.

Per attivare il servizio per il proprio prossimo volo, è sufficiente creare un pass di identità digitale all'interno di Google Wallet utilizzando le informazioni del proprio passaporto, effettuare il check-in come di consueto e salvare la carta d'imbarco nel portafoglio digitale. Se il viaggiatore risulta idoneo, l'app mostrerà un tasto dedicato per aderire al programma e condividere in modo sicuro i documenti necessari con la TSA, l'agenzia governativa statunitense per la sicurezza dei trasporti. Una volta completata l'iscrizione, un indicatore visivo apparirà direttamente sulla carta d'imbarco digitale, segnalando che il passeggero è abilitato a utilizzare le linee di controllo rapide e senza contatto presenti negli aeroporti. La privacy degli utenti rimane la priorità assoluta di questo sistema: le informazioni personali vengono condivise con la TSA solo dopo un'esplicita autorizzazione dell'utente, che deve autenticarsi tramite dati biometrici, PIN o sequenza di sblocco. Inoltre, tutti i documenti digitali contenuti in Google Wallet sono protetti da crittografia avanzata e archiviati localmente sul dispositivo, garantendo che il viaggiatore mantenga il controllo totale sulle proprie credenziali digitali in ogni fase del percorso.