▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Samsung prepara il debutto dei nuovi Galaxy Z Fold 8: ecco cosa aspettarsi dall'evento estivo

Tra il lancio dell'inedito formato "Wide", potenziamenti fotografici senza precedenti e la sfida lanciata ad Apple, il colosso coreano è pronto a rinnovare la propria gamma pieghevole durante l'evento Unpacked di fine luglio.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 03/07/2026

Prodotti

L'attesa per l'evento Unpacked di Londra, previsto per la fine di luglio, è ormai alle stelle, con Samsung pronta a rivoluzionare nuovamente il mercato dei dispositivi pieghevoli. Il colosso coreano si appresta a svelare la nuova serie Galaxy Z Fold 8, che includerà l'inedito modello Z Fold 8 Wide, caratterizzato da un formato innovativo rispetto agli standard passati, accanto al potente Z Fold 8 Ultra e al rinnovato Z Flip 8. Queste nuove proposte arrivano in un momento cruciale del mercato, configurandosi come una risposta diretta alla crescente concorrenza, inclusa l'attesa entrata in campo di Apple con il suo vociferato iPhone Fold, la cui uscita è ipotizzata per il prossimo settembre.

Le aspettative tecniche per questa nuova generazione sono molto alte, con le indiscrezioni che confermano il più grande aggiornamento fotografico nella storia della serie Fold, accompagnato da una risoluzione dello schermo significativamente migliorata per garantire un'esperienza visiva senza precedenti. Sebbene il prezzo ufficiale rimanga l'incognita principale, le recenti dinamiche di mercato legate alla crisi delle memorie RAM suggeriscono cautela, sebbene gli analisti ipotizzino che Samsung possa tentare di mantenere la popolare offerta del doppio dello spazio di archiviazione per chi preordina il dispositivo, una strategia che però potrebbe vedere condizioni più restrittive rispetto al passato.

Secondo le ultime indiscrezioni, la data fissata per l'evento di presentazione sarebbe il 22 luglio, con una finestra di pre-ordine che si aprirà contestualmente all'annuncio ufficiale. Seguendo il consueto ciclo di distribuzione di Samsung, la commercializzazione effettiva dei nuovi Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 e Z Flip 8 dovrebbe avvenire attorno al 7 agosto, consolidando la presenza del brand coreano come leader del settore pieghevole prima dell'arrivo delle novità autunnali del mercato mobile.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
vivo porta il nuovo X Fold6 in Europa: la...
Prodotti
ASUS ZenBook A14 e A16: i compagni di viaggio...
Prodotti
OPPO amplia la gamma Enco Air5 con i nuovi...
Prodotti
Samsung Galaxy A27 5G: il nuovo standard di...
Prodotti
LG Swing: lo smart monitor nomade che trasforma...
Prodotti
Google Home Speaker si evolve: l'intelligenza...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.