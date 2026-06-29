Samsung prepara il debutto dei nuovi Galaxy Z Fold 8: ecco cosa aspettarsi dall'evento estivo

L'attesa per l'evento Unpacked di Londra, previsto per la fine di luglio, è ormai alle stelle, con Samsung pronta a rivoluzionare nuovamente il mercato dei dispositivi pieghevoli. Il colosso coreano si appresta a svelare la nuova serie Galaxy Z Fold 8, che includerà l'inedito modello Z Fold 8 Wide, caratterizzato da un formato innovativo rispetto agli standard passati, accanto al potente Z Fold 8 Ultra e al rinnovato Z Flip 8. Queste nuove proposte arrivano in un momento cruciale del mercato, configurandosi come una risposta diretta alla crescente concorrenza, inclusa l'attesa entrata in campo di Apple con il suo vociferato iPhone Fold, la cui uscita è ipotizzata per il prossimo settembre.

Le aspettative tecniche per questa nuova generazione sono molto alte, con le indiscrezioni che confermano il più grande aggiornamento fotografico nella storia della serie Fold, accompagnato da una risoluzione dello schermo significativamente migliorata per garantire un'esperienza visiva senza precedenti. Sebbene il prezzo ufficiale rimanga l'incognita principale, le recenti dinamiche di mercato legate alla crisi delle memorie RAM suggeriscono cautela, sebbene gli analisti ipotizzino che Samsung possa tentare di mantenere la popolare offerta del doppio dello spazio di archiviazione per chi preordina il dispositivo, una strategia che però potrebbe vedere condizioni più restrittive rispetto al passato.

Secondo le ultime indiscrezioni, la data fissata per l'evento di presentazione sarebbe il 22 luglio, con una finestra di pre-ordine che si aprirà contestualmente all'annuncio ufficiale. Seguendo il consueto ciclo di distribuzione di Samsung, la commercializzazione effettiva dei nuovi Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 e Z Flip 8 dovrebbe avvenire attorno al 7 agosto, consolidando la presenza del brand coreano come leader del settore pieghevole prima dell'arrivo delle novità autunnali del mercato mobile.