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ASUS annuncia ProArt PA40SU: il case esterno per SSD ad alte prestazioni pensato per i creator

Velocità fino a 40 Gbps tramite USB4, raffreddamento smart a quattro livelli e design ultrasottile caratterizzano la nuova soluzione premium firmata ASUS.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 17/08/2026

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Pensato per soddisfare le esigenze di professionisti e creatori di contenuti, ASUS ProArt PA40SU è il nuovo case esterno per SSD di categoria premium che unisce velocità di trasferimento straordinarie, affidabilità e un design raffinato e portatile. Disponibile in Italia al prezzo suggerito di 69,90 euro presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali, questo dispositivo si candida a diventare un alleato indispensabile per la gestione di file multimediali pesanti e flussi di lavoro intensivi.

Il cuore tecnologico del PA40SU sfrutta la connettività USB4 per garantire velocità di trasferimento fino a 40 Gbps, supportando gli standard SSD NVMe M.2 nei formati 2230 e 2280. Questa architettura consente di gestire con estrema efficienza l'editing video in 4K, i trasferimenti di grandi quantità di dati e le operazioni di backup. Per mantenere il pieno controllo sul dispositivo, l'intuitivo software ProArt SSD Dashboard offre un monitoraggio in tempo reale dello stato, della salute e delle prestazioni dell'unità.

Un aspetto cruciale per i carichi di lavoro prolungati è la gestione termica: il case integra una ventola smart a quattro livelli e un pad termico preinstallato, progettati per prevenire l'accumulo di calore ed evitare cali di performance dovuti al thermal throttling. Test interni condotti da ASUS hanno dimostrato la straordinaria stabilità del sistema, capace di trasferire in modo continuativo fino a 2.960 GB di dati nell'arco di 30 minuti.

Racchiuso in uno chassis Stealth Black con un profilo ultrasottile di appena 13,5 mm, il ProArt PA40SU unisce eleganza estetica e praticità d'uso sia in studio che in mobilità. Il design si distingue anche per la sua natura tool-less: grazie a un pratico meccanismo push-to-open, l'installazione o la sostituzione dell'unità SSD risulta estremamente rapida e priva della necessità di attrezzi aggiuntivi, confermando l'attenzione di ASUS verso un'esperienza utente impeccabile e professionale.



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