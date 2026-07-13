Cooler Master HAF II 500: l'ingegneria dei data center al servizio del desktop

Cooler Master ha presentato ufficialmente l'HAF II 500, un case di fascia alta progettato per innalzare gli standard di raffreddamento e silenziosità nel mondo desktop. In un panorama tecnologico in cui le moderne schede grafiche richiedono prestazioni termiche sempre più spinte, il nuovo chassis nasce per portare l'ingegneria termica di livello data center direttamente sulla scrivania degli utenti, supportando i sistemi più esigenti per il gaming, la creazione di contenuti e le workstation dedicate all'intelligenza artificiale. Il cuore dell'innovazione risiede in una configurazione delle ventole senza precedenti nel mercato consumer, basata sulle nuove unità Mighty40 che includono due ventole in immissione da 220 millimetri e una in estrazione da 180 millimetri. Questa soluzione tecnica non si limita ad aumentare il flusso d'aria, ma garantisce una gestione ottimale della pressione sonora, permettendo al sistema di mantenere temperature basse con una rumorosità contenuta, un risultato confermato da test indipendenti.

Per integrare ventole di queste dimensioni senza compromettere l'estetica o le dimensioni esterne, il telaio è stato completamente ripensato attraverso un layout split-level che ottimizza gli spazi tradizionalmente riservati alla gestione dei cavi. A questo si aggiungono soluzioni intelligenti come l'Airflow Divider, progettato per canalizzare un flusso d'aria dedicato verso la scheda video, il componente termicamente più critico della configurazione. La flessibilità del sistema si estende alla fase di assemblaggio grazie al sistema di montaggio a scorrimento MasterRail, che supporta diverse configurazioni di ventole e radiatori, e al supporto GPU a doppia modalità in grado di ospitare anche schede grafiche dal profilo estremamente spesso. Con otto slot di espansione e la compatibilità con sistemi multi-GPU, il case si rivela una piattaforma estremamente versatile, capace di scalare dai PC da gaming più spinti fino alle postazioni di lavoro per il rendering professionale. Il Cooler Master HAF II 500 sarà disponibile sul mercato europeo a partire da settembre 2026 presso i partner autorizzati, con un prezzo di listino suggerito di 184,99 Euro, confermandosi come una scelta strategica per chi non intende scendere a compromessi tra potenza di calcolo ed efficienza termica.