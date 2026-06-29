Apple rilascia iOS 27 beta 2: le novità tra potenziamenti di Siri e nuove funzioni per il Wallet

Apple ha ufficialmente lanciato la seconda beta per sviluppatori di iOS 27, un aggiornamento che va ben oltre la semplice correzione di errori di sistema, introducendo diverse novità sostanziali. Al centro dell'attenzione vi è l'evoluzione di Siri, che si arricchisce con il nuovo pulsante "Write with Siri", integrato direttamente nella tastiera delle app principali come Messaggi, Note e Mail, permettendo agli utenti di avvalersi dell'assistenza dell'intelligenza artificiale in modo immediato durante la scrittura. La gestione dello storico nell'app standalone di Siri è stata resa più efficiente grazie alla possibilità di eliminare più conversazioni contemporaneamente, superando il limite della cancellazione singola. Nelle impostazioni è stata inoltre aggiunta una sezione dedicata alla Visual Intelligence, che include la funzionalità "Highlight to Image Search" capace di inviare immagini a terze parti per fornire risultati pertinenti, mentre si preannunciano future opzioni di personalizzazione vocale per ritmo ed espressività, al momento ancora in fase di sviluppo.

È necessario evidenziare che, a causa di attuali divergenze normative con i regolatori europei, la maggior parte di queste nuove funzioni di intelligenza artificiale e i potenziamenti di Siri non saranno accessibili nell'Unione Europea. Oltre agli aggiornamenti per l'assistente vocale, Apple ha iniziato a implementare innovazioni nell'app Wallet, introducendo la funzione "Insights" per permettere agli utenti di visualizzare spese, saldi e transazioni ricorrenti collegando i propri account, sebbene tale strumento non sia ancora pienamente operativo. Sempre all'interno dell'ecosistema Wallet, la creazione di nuovi pass offre ora la possibilità di scegliere texture personalizzate, superando la limitazione estetica del solo utilizzo dei colori e offrendo una maggiore varietà grafica per i propri documenti digitali.