vivo porta il nuovo X Fold6 in Europa: la fotografia pieghevole raggiunge vette inedite

vivo ha ufficialmente confermato l'arrivo sul mercato europeo, Italia inclusa, del nuovo X Fold6, lo smartphone pieghevole di nuova generazione destinato a sollevare l'asticella della qualità fotografica nel segmento dei dispositivi foldable. Dopo il debutto in Cina, il brand si prepara a portare in Europa il risultato di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, capitalizzando i feedback ricevuti con i modelli precedenti e puntando a realizzare il miglior Camera Phone attualmente disponibile in questa categoria. L'integrazione di tecnologie avanzate, unite a un design ricercato, segna un passo decisivo per l'azienda, che intende offrire un'esperienza utente capace di unire la portabilità di un telefono pieghevole alla potenza di un vero e proprio strumento professionale per l'imaging.

Il comparto fotografico rappresenta il vero fiore all'occhiello del dispositivo, caratterizzato da un sistema fotografico ZEISS completo che offre una libertà creativa senza precedenti su tutte le lunghezze focali. Il cuore del modulo posteriore è una fotocamera principale da 200 MP, affiancata da un teleobiettivo APO da 50 MP e un'ottica ultra-grandangolare da 50 MP, il tutto potenziato dal chip proprietario vivo BlueImage Imaging Chip V3+. Una novità di rilievo è l'integrazione del vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2, che permette di raggiungere una lunghezza focale equivalente a 200 mm mantenendo un design estremamente compatto, rendendolo perfetto per immortalare soggetti distanti durante eventi o viaggi. La resa cromatica è garantita dal rivestimento ZEISS T* e dalla tecnologia vivo Refined Color, che promette scatti e ritratti professionali con dettagli nitidi e tonalità naturali della pelle, supportati da modalità avanzate per la gestione delle luci in contesti difficili come i concerti.

Sotto la scocca, il nuovo pieghevole non accetta compromessi tecnici. La gestione energetica è affidata a una rivoluzionaria batteria BlueVolt da 7000 mAh, basata su tecnologie di terza generazione a stato semi-solido e anodo in silicio, che assicura un'autonomia prolungata nonostante lo spessore ridotto del telaio. Il comparto prestazioni è governato dal nuovo processore Dimensity 9500, sviluppato in collaborazione con MediaTek, che eleva le capacità di calcolo dell'NPU del 111% rispetto alla generazione precedente. Questo upgrade hardware non solo garantisce una fluidità operativa estrema nel multitasking, ma potenzia le funzioni di intelligenza artificiale integrata, che supportano l'utente in attività quotidiane critiche, dalla sintesi di documenti complessi alla trascrizione in tempo reale durante le riunioni di lavoro, riducendo al contempo il consumo energetico del sistema.

L'esperienza visiva è offerta da un doppio display di altissimo livello, con uno schermo interno da 8,02 pollici e uno esterno da 6,51 pollici, entrambi dotati di tecnologia LTPO a 120 Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 5000 nit. Per sfruttare appieno questa superficie generosa, il sistema vivo Atomic Workbench introduce modalità di multitasking avanzate, permettendo l'esecuzione simultanea di fino a cinque applicazioni in modalità seriale, trasformando lo smartphone in una vera e propria workstation portatile. Con il lancio previsto entro la fine del 2026, vivo si prepara a rafforzare la propria presenza nel Vecchio Continente, promettendo un dispositivo che unisce estetica, resistenza e una qualità fotografica che sfida apertamente le fotocamere professionali tradizionali.