WhatsApp rivoluziona la privacy: arrivano gli username al posto del numero di telefono

WhatsApp sta per introdurre una trasformazione significativa nella gestione della privacy degli utenti, offrendo finalmente la possibilità di utilizzare nomi utente univoci in alternativa al classico numero di telefono. Questa importante novità mira a colmare una lacuna storica in termini di riservatezza, permettendo agli utenti di essere contattati senza dover necessariamente condividere il proprio recapito telefonico con chiunque. L'applicazione, che conta ormai oltre tre miliardi di utenti in tutto il mondo, ha già avviato una fase preliminare che consente di prenotare il proprio username in vista del lancio ufficiale della funzione, previsto nel corso di quest'anno. Secondo quanto dichiarato dai vertici di Meta, il design di questa funzionalità è stato concepito come un pilastro fondamentale per la protezione della privacy, offrendo la possibilità di essere trovati e contattati esclusivamente tramite il nome scelto, mantenendo così il proprio numero privato.

Per garantire che questa nuova modalità resti sicura e gestibile, l'applicazione non includerà alcun elenco pubblico o directory di nomi utente, né offrirà suggerimenti durante la digitazione. Ciò significa che, per avviare una conversazione con qualcuno per la prima volta, sarà indispensabile conoscere l'username esatto del destinatario. La nuova opzione richiede che i nomi siano composti da un numero di caratteri compreso tra tre e trentacinque, e sono già state predisposte misure rigorose per evitare il furto d'identità: i nomi legati a figure di alto profilo, celebrità ed enti governativi saranno infatti riservati e non accessibili agli utenti comuni. Per agevolare questa transizione, verrà inoltre data priorità ad aziende, organizzazioni e creatori che dispongono già di un account attivo su altre piattaforme del gruppo Meta, come Instagram e Facebook. Questa evoluzione rappresenta un passo strategico per WhatsApp, che continua a impegnarsi nell'offrire strumenti di comunicazione sempre più avanzati, mettendo al centro la sicurezza personale in un mondo digitale sempre più connesso.