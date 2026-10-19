Un mondo di nuove possibilità con iPhone Duo: la visione di un concept pieghevole che reinventa lo smartphone

Apple inaugura ufficialmente un nuovo capitolo nella storia della telefonia mobile con il lancio sul mercato dell'attesissimo iPhone Duo. A partire dalle ore 14:00 di venerdì 16 ottobre, gli appassionati del marchio e i professionisti dell'ambito tecnologico possono inviare i propri preordini direttamente attraverso la piattaforma online apple.com e l'applicazione ufficiale Apple Store, preparando il terreno per le prime consegne a domicilio e per il ritiro diretto presso la rete degli Apple Store fisici.

Il cuore dell'innovazione risiede in una concezione strutturale rivoluzionaria per la società di Tim Cook. Quando aperto, iPhone Duo sfoggia il display più ampio mai realizzato per un iPhone, superando del 50% la superficie visiva di iPhone 18 Pro Max e trasformandosi in una vera e propria postazione per il multitasking, il gaming di alto livello e la fruizione di contenuti multimediali. Nonostante l'ampia diagonale, da aperto il dispositivo vanta il profilo più sottile di sempre nella storia del brand, sostenuto da una cerniera di alta precisione studiata per offrire la massima flessibilità d'uso. Da chiuso, il pannello esterno da 5,4 pollici mantiene un'eccellente usabilità con una superficie utile pari al 90% di quella di iPhone 18 Pro, racchiudendo il dispositivo in un corpo compatto e tascabile. Il tutto garantito da una scocca certificata contro polvere, schizzi e immersioni secondo lo standard IP68, disponibile nelle raffinate varianti cromatiche bianco stellare e cielo notturno.

Sotto la scocca battitoie di primo piano: la gestione di calcoli ed elaborazioni grafiche è affidata al nuovo chip A20 Pro, studiato appositamente per sostenere il carico di lavoro del doppio display e gestire contemporaneamente l'architettura a doppia batteria, strutturata per assicurare un'autonomia prolungata che copre l'intera giornata d'uso intensivo. L'hardware dialoga a stretto contatto con il sistema operativo iOS 27, ottimizzato nell'interfaccia e nelle dinamiche di transizione: i contenuti si riposizionano e si ridimensionano istantaneamente quando il telefono viene aperto, chiuso o ruotato, abilitando funzioni avanzate come lo Split View per lavorare su più applicazioni in contemporanea. La modalità StandBy, inoltre, può essere attivata sia sul display esterno che su quello interno anche a batteria sconnessa dalla rete elettrica, trasformando lo smartphone in una cornice digitale o in un orologio da tavolo personalizzabile.

L'esperienza d'uso complessiva viene ulteriormente arricchita dalla suite Apple Intelligence, che introduce potenti strumenti di intelligenza artificiale integrati per personalizzare ogni interazione con il sistema e con le app installate. Anche il modulo fotografico beneficia della particolare conformazione pieghevole: la dotazione include una fotocamera principale Fusion da 48 MP con teleobiettivo 2x a qualità ottica, un'ottica ultra-grandangolare Fusion da 48 MP per la fotografia macro e un sensore frontale Center Stage capace di cambiare orientamento in modo del tutto automatico. Per la prima volta, inoltre, fa il suo debutto una videocamera FaceTime collocata direttamente dietro il pannello interno, consentendo di effettuare videochiamate a mani libere mantenendo il dispositivo appoggiato in posizione d'uso su qualsiasi superficie.

Apple affianca al lancio di iPhone Duo una serie di servizi accessori dedicati al cliente. I consumatori possono sfruttare opzioni di finanziamento dedicate e beneficiare del programma di permuta Apple Trade In, ottenendo un credito immediato sulla permuta a partire dai modelli iPhone 13 in poi. Negli Apple Store fisici, il personale specializzato assicura il servizio di Setup personale per il trasferimento sicuro dei dati dal vecchio dispositivo, mentre sono già attive le nuove sessioni didattiche e pratiche ed eccezionali del programma Today at Apple per illustrare sul campo le funzionalità del dispositivo e di iOS 27.