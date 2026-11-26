Instagram è pronta al lancio di Direct, un’applicazione di messaggistica autonoma e indipendente attualmente in fase di test su Android e iOS in Turchia e Thailandia per offrire alle persone uno spazio dedicato alle chat individuali e di gruppo con amici e familiari, affiancando a funzioni creative e personalizzabili - Disegna per schizzi nei thread, Note in cima alla casella di posta, Adesivi personalizzati, Effetti vocali come il riso della folla o i suoni subacquei e Temi visivi per gli sfondi - la possibilità di accedere sia con un account Instagram esistente (sincronizzando le conversazioni già attive tra le due app) sia senza account Instagram tramite registrazione con email, limitando in questo caso l’avvio di nuove chat ai soli contatti ricercati tramite nome utente o codice QR di persona.

Sul fronte della sicurezza, Direct integra protezioni sin dall’avvio consentendo l’avvio di conversazioni individuali o di gruppo soltanto ai contatti e alle persone già collegate, permettendo in qualsiasi momento di segnalare, bloccare, limitare o rimuovere contatti e applicando sistemi tecnologici per rilevare e bloccare interazioni potenzialmente inappropriate verso i giovani, con strumenti di supervisione genitoriale per monitorare l’attività, regolare le impostazioni di sicurezza e fissare limiti di tempo giornalieri, l’estensione automatica delle tutele dei Teen Accounts per gli adolescenti che accedono con credenziali Instagram e una soglia minima d’età fissata ad almeno 13 anni con verifica proattiva degli account sospetti (pena l’eliminazione) e segnalazione semplificata al Centro di assistenza.