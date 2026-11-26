Amazon Leo (ex Project Kuiper), la rete satellitare a bassa orbita terrestre progettata da Amazon per portare connettività internet veloce e affidabile alle aree e alle comunità non coperte dalle reti esistenti, ha superato i 400 satelliti lanciati dall’avvio della distribuzione su larga scala nell’aprile 2025, divenendo la terza costellazione per dimensioni in orbita su un programma che prevede oltre 100 missioni complessive: lo indica l’aggiornamento del 24 novembre 2026 firmato da Amazon Staff, che racconta come il lancio Leo Europe 4 (LE-04) sia partito martedì 24 novembre alle 11:14 UTC dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, a bordo di Ariane 6 nella configurazione più potente a quattro booster, schierando 36 satelliti (eguagliando il carico di LE-03, il più pesante carico commerciale mai portato in orbita da un razzo Ariane) e portando a 136 satelliti il bilancio di Arianespace in quattro missioni.

Dopo il rilascio a circa 289 miglia (465 chilometri) di altitudine, il controllo è passato al centro operativo attivo 24 ore su 24 di Amazon Leo a Redmond, nello Stato di Washington, per le verifiche iniziali e l’innalzamento fino alla quota operativa di 392 miglia (630 chilometri) in vista della messa in servizio commerciale, mentre il Vice President of Production Steve Metayer sottolinea la continuità operativa e la fiducia costruita insieme ad Arianespace dall’integrazione dei satelliti fino alle operazioni di lancio in preparazione del rollout globale del servizio.