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Adobe collabora con UMG e WMG: le hit musicali arrivano su Premiere Mobile

Grazie alla partnership con UMG e WMG, la versione mobile del celebre software di montaggio consentirà ai creator di accedere a brani con licenza completa, modelli dinamici e strumenti di editing avanzati per la condivisione sui principali social media.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 10/11/2026

Digital Life

Adobe ha siglato un accordo strategico con Universal Music Group (UMG) e Warner Music Group (WMG) per integrare i cataloghi musicali delle due major discografiche all'interno dell'applicazione mobile Adobe Premiere mobile. L'intesa consentirà ai creator digitali di attingere direttamente dall'app gratuita a un vasto repertorio di tracce popolari e brani di tendenza da utilizzare come colonna sonora dei propri contenuti video.

L'integrazione mette a disposizione funzionalità di ricerca avanzata che permettono di filtrare i brani per artista, durata e genere, oltre ad accedere a raccolte tematiche curate direttamente dalle etichette. Sul piano tecnico, i creator potranno inserire nei propri progetti fino a 60 secondi di traccia audio con licenza per uso personale e non commerciale, fruendo di modelli di montaggio personalizzabili già sincronizzati con il ritmo della musica per velocizzare la produzione visiva. I video realizzati potranno essere esportati ed editi per la distribuzione multicanale sui principali social network, inclusi YouTube Shorts, TikTok e Instagram Reels, mantenendo per i progetti a scopo commerciale la sincronizzazione con la libreria Adobe Stock Audio.

La sinergia tra la piattaforma di video editing di Adobe e i giganti dell'industria musicale mira a semplificare i flussi di lavoro dei content creator, offrendo soluzioni integrate per la gestione dei diritti d'autore e la sincronizzazione audio-video direttamente da dispositivi mobili.



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