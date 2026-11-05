Black Friday: la salute e il benessere superano la tecnologia nelle ricerche degli italiani

Il Black Friday trasforma le proprie dinamiche strutturali e riflette il profondo cambio di paradigma nelle priorità di spesa dei consumatori italiani. Se all'inizio del decennio la ricorrenza promozionale era dominata dalla caccia ai grandi dispositivi tecnologici, la mappa degli acquisti vede oggi al vertice i prodotti legati alla salute, al benessere e alla cura della persona. È quanto documenta il report diffuso da Trovaprezzi.it, comparatore di prezzi leader sul mercato nazionale, che ha analizzato l'evoluzione dei volumi di ricerca registrati tra il 2020 e il 2025, integrando le rilevazioni preliminari in vista dell'appuntamento del 27 novembre 2026.

Il confronto quinquennale evidenzia una vera e propria inversione di tendenza nelle categorie merceologiche. Nel 2020 la classifica delle ricerche era guidata da Cellulari e Smartphone, Televisori e Notebook, con la categoria Integratori e Vitamine ferma al quinto posto. L'edizione 2025 ha invece consolidato il sorpasso dei beni dedicati alla persona: Integratori e Vitamine si è confermata la categoria più cercata per il secondo anno consecutivo, seguita da Cellulari e Smartphone e Lavatrici e Asciugatrici, mentre le prime cinque posizioni si completano con Prodotti Salute e Prodotti per il Viso. I televisori sono scivolati in settima posizione e i notebook all'undicesimo posto. Il percorso di crescita per il comparto farmaceutico e nutrizionale era iniziato già nel 2022 con il raggiungimento del terzo gradino del podio, per poi salire al secondo posto nel 2023 e conquistare la vetta a partire dal 2024.

L'analisi di Trovaprezzi.it mette inoltre in luce il progressivo superamento della singola giornata di sconti. Nel 2025 le ricerche effettuate nello specifico venerdì di Black Friday si sono attestate a circa 913 mila, registrando una contrazione del 22% rispetto al 2024. Tale flessione si spiega con la dilatazione temporale delle campagne promozionali ad opera delle catene di distribuzione e dei marketplace digitali lungo l'intero mese di novembre, periodo che nel 2025 ha totalizzato complessivamente oltre 23 milioni di ricerche sulla piattaforma.

Per l'edizione 2026, le tendenze emerse durante il mese di ottobre delineano un interesse eterogeneo che affianca ai top di gamma della tecnologia i prodotti da collezione. In cima alle preferenze degli utenti figurano l'iPhone 18 Pro da 256 GB e il set Allenatore Fuoriclasse Pokémon realizzato per il trentesimo anniversario del franchise, confermando la natura trasversale dell'evento promozionale autunnale.