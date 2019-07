Malware, in aumento del 60% quelli che rubano le password

Non condividere password e informazioni personali con amici o familiari perché potrebbero renderle involontariamente vulnerabili all’azione del malware. Non pubblicare questo tipo di informazioni sui forum online o sui social media.

Procedere sempre con l’installazione degli aggiornamenti e delle patch dei prodotti per garantire la protezione dai malware e dalle minacce più recenti.

Scegliere soluzioni di sicurezza informatica affidabili, progettate per memorizzare in modo sicuro le password e le informazioni personali, inclusi documenti d’identità, patenti di guida e carte bancarie.

Il Password Stealing Ware (PSW) è una delle armi più importanti nell’arsenale dei cybercriminali per mettere in pericolo la privacy degli utenti. Questo tipo di software malevolo carpisce i dati direttamente dai browser utilizzando diversi metodi. Molto spesso si tratta di informazioni sensibili, come i dati di accesso agli account online, o di carattere finanziario, come password salvate, dati di riempimento automatico e dettagli memorizzati per i pagamenti digitali.Nel corso degli ultimi sei mesi, Kaspersky ha rilevato dei picchi di attività per quanto riguarda i malware stealer in Europa e in Asia. Nella maggior parte dei casi, questi malware hanno preso di mira utenti di Paesi come la Russia, l’India, il Brasile, la Germania e gli Stati Uniti.di tipo Trojan-PSW nel periodo esaminato.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita