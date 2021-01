CM.com sbarca in Italia

Jeremy Delrue, Regional Manager Sud Europa.

che ti permettono di avere un contratto, un preventivo o qualsiasi altro documento firmato a distanza in modo sicuro. La firma elettronica è oggi uno strumento essenziale per tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione o settore. Si tratta di una soluzione che presenta molti punti di forza come la riduzione dei costi e l'accelerazione del business grazie a contratti firmati molto più velocemente. La firma elettronica rafforza anche la sicurezza e la riservatezza degli scambi e i documenti firmati sono riconosciuti dalla legge. Accessibile su cellulare, tablet o computer, la soluzione è intuitiva e utilizzabile da tutti. Campagne di posta elettronica: 000 e-mail al mese gratuite per un massimo di due mesi che consentono alle aziende locali di comunicare con i propri clienti in merito a promozioni o al lancio di nuove offerte, per distribuire codici coupon o anche per proporre appuntamenti online. Le campagne di posta elettronica sono una soluzione completa e intuitiva che può essere utilizzata da tutte le aziende, indipendentemente dalle loro competenze IT.

Si tratta di una azienda quotata su EuroNext, nota a livello mondiale con oltre 10.000 clienti in 118 paesi. L'azienda ha progettato una piattaforma (Communication Platform as a Service) in cloud, e fornisce soluzioni che migliorano la soddisfazione dei propri clienti. Campagne di marketing, SMS, e-mail, automazione, firme elettroniche, chatbot, campagne vocali, gestione dei dati dei clienti, landing page mobili, WhatsApp Business, Apple Business Chat, Viber, RCS, SIP Trunk, pagamento, ticketing ... Tutte queste soluzioni permettono di convertire, coinvolgere e offrire esperienze uniche ai clienti. L'azenda sbarca nel Belpaese proponendo le sue soluzioni nell'ambito del programma Solidarietà Digitale, l'iniziativa lanciata dal Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (MID), coordinato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale con il supporto tecnico di AGID. Il progetto, lanciato per far fronte alla crisi economica e sociale del Covid-19, invita enti privati ​​e pubblici a sostenere i piccoli e medi commercianti locali fornendo servizi digitali e innovativi gratuiti. Basandosi sul suo impegno volto alla trasformazione digitale in tutte le aziende, CM.com partecipa al programma proponendo due offerte gratuite: Sign e Campagne di posta elettronica. Veloci da attivare, queste soluzioni hanno l'obiettivo di aiutare le aziende locali. Con l'apertura del suo primo ufficio a Milano, CM.com mira a presentare le sue soluzioni di commercio convesazionale e messaggeria mobile alle aziende locali. "Partecipare a questo sforzo collettivo e solidale è per noi un'opportunità per conoscere e comprendere meglio il mercato italiano, ma soprattutto speriamo che le nostre offerte gratuite possano aiutare molte aziende locali a passare al digitale e ad affrontare meglio la crisi attuale" dichiara Jeremy Delrue, Regional Manager Sud Europa.