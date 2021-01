E' tutta digitale l'edizione 2021 del CES

L’innovazione Made in Italy riparte dal primo CES tutto digitale. L’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - supporta la presenza di 53 fra le più interessanti startup italiane, una conferma della capacità di fare innovazione nel nostro Paese in chiave di rinascimento dell’imprenditoria

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 11/01/2021